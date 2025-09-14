سلامة الغذاء: استعدادا للعام الدراسي الجديد.. معاينة 19 مخزنًا للتغذية المدرسية

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 33 لعام 2025، وذلك عن الفترة من 6 - 12 سبتمبر، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:



أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

في إطار تنفيذ خطة الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتعزيز الرقابة على قطاع التصنيع الغذائي والتداول المحلي والدولي، نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 120 مأمورية تفتيشية بالتعاون مع مصلحة الرقابة الصناعية، استهدفت تقييم مدى التزام المنشآت الغذائية باشتراطات الجودة وسلامة الغذاء.



وفي ذات السياق الرقابي، قامت إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة بتنفيذ 40 زيارة فحص وتفتيش واعتماد، وأصدرت الإدارة 532 إذن تصدير لحاصلات زراعية لصالح 502 شركة.



وفيما يخص الصادرات الغذائية، بلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 4000 رسالة غذائية بنحو 200 ألف طن، صادرة عن 1150 شركة مصدرة، وقد شملت هذه الرسائل ما يقرب من 675 صنفًا من المنتجات الغذائية، تضمنت خضراوات ودرنات، ثمار وفواكه، مولاس _ عسل أسود، دقيق ومنتجات من الحبوب ومنتجات غذائية متنوعة.



وتفصيلًا، جاءت صادرات البطاطا الحلوة في صدارة الخضراوات المصرية خلال الأسبوع الماضي بواقع 13 ألف طن، تلتها فاصولياء بأنواعها بنحو 5 آلاف طن، ثم البطاطس بإجمالي 4 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضراوات المصدرة 34 صنف بنحو 33 ألف طن.



في حين تصدرت المانجو قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 10 آلاف طن، تلتها الفراولة والرمان بإجمالي 8 آلاف طن لكل منهما، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 28 صنف بإجمالي 30 ألف طن.



وتوزعت هذه الصادرات على عدد كبير من الأسواق الدولية، حيث جاءت المغرب، الجزائر، السودان ولبنان ضمن أبرز الدول المستوردة للصادرات المصرية من إجمالي 184 دولة مستوردة خلال الأسبوع.



وفيما يتعلق بالمنافذ التصديرية، احتل ميناء الاسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 675 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ 600 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة الدولي بإجمالي 500 رسالة.



وفي إطار دعم الصادرات الغذائية، أصدرت الهيئة خلال الأسبوع الماضي 1150 شهادة صحية للتصدير، وذلك وفقًا للآلية المعتمدة منذ مطلع العام، بما يضمن مطابقة المنتجات لاشتراطات السلامة ويعزز ثقة الأسواق الدولية في الصادرات المصرية.



وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة إلى البلاد نحو 2000 رسالة، بإجمالي كمية تُقدّر بــ 250 ألف طن، مستوردة من قِبل 800 شركة، وتنوعت الأصناف الواردة لتشمل القمح، زيوت متنوعة وفول الصويا، فيما تصدرت روسيا قائمة الدول المصدرة إلى مصر خلال الأسبوع الماضي، تلتها كل من أوكرانيا، اندونيسيا وأمريكا من بين إجمالي 77 دولة صدّرت منتجات غذائية إلى السوق المصري.



واستمر ميناء الإسكندرية في احتلال المركز الأول من حيث عدد الرسائل الغذائية الواردة، بإجمالي 500 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة الدولي في المركز الثاني بـــ 350 رسالة، ثم ميناء السخنة بـ 285 رسالة.



وفيما يتعلق بالإفراجات الجمركية، تم الإفراج عن 1229 رسالة غذائية تحت التحفظ (إفراج مؤقت)، بينما بلغ عدد الرسائل التي تم الإفراج عنها ضمن منظومة الإفراج السريع 380 رسالة، وفي سياق تنفيذ قرارات لجنة التظلمات، تم تحرير محاضر إثبات حالة لعدد 100 رسالة، وفيما يخص نشاط الاستيراد، فقد تم إصدار تراخيص استيراد لــ 86 مستورد خلال نفس الفترة.



وقد واصلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة جهودها في دعم منظومة تداول الأغذية، حيث تم خلال الاسبوع تسجيل 47 منتج مكمل غذائي وفحص 389 منتجًا جديدًا، إلى جانب إصدار 4 شهادات بيع حر، كما نفّذت الإدارة عددًا من الزيارات الرقابية واعتمدت 52 شركة عاملة في هذا القطاع.



ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 33 زيارة تفتيش لمواقع تخزين القمح و26 زيارة لمضارب الأرز.



واستقبلت الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي 108 شكوى واردة من جهات متعددة، من بينها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وجهاز حماية المستهلك، إلى جانب الشكاوى المقدمة مباشرة للهيئة، وقد تم معالجة 25 شكوى، في حين يجري حاليًا فحص باقي الشكاوى لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها.



وفي إطار الاستجابة الفورية لهذه البلاغات، نفّذ مفتشو إدارة الشكاوى حملات رقابية ميدانية استهدفت 490 منشأة غذائية بعدد من المحافظات، شملت الجيزة، الغربية، الدقهلية، الشرقية، المنوفية، الاسكندرية، الوادي الجديد، الاسماعيلية، البحيرة، كفر الشيخ، الغردقة، المنيا، أسوان، مدينة العاشر من رمضان وأكتوبر، وهدفت هذه الحملات إلى التحقق من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة ومدى التزام المنشآت بالاشتراطات المعتمدة، حيث تم اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة بحق المنشآت التي رُصدت بها مخالفات تؤثر على سلامة الغذاء.



وتهيب الهيئة، برئاسة الدكتور طارق الهوبي، بالسادة المواطنين ضرورة الإبلاغ الفوري عن أية مخالفة قد تمس سلامة الغذاء أو تشكل خطرًا على الصحة العامة، ويمكن تقديم الشكاوى من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة – مجلس الوزراء عبر الرابط:

https://www.shakwa.eg/GCP/Default.aspx، أو عبر الخط الساخن 16528، كما يمكن التواصل المباشر مع إدارة الشكاوى بالهيئة على الرقم: 01555771100 (اتصال أو واتس آب)، أو من خلال البريد الإلكتروني : [email protected]، وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وفيما يخص أنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 53 مأمورية رقابية استهدفت فروع منشآت السلاسل التجارية بعدد من المحافظات، بهدف التحقق من مدى التزامها باشتراطات سلامة الغذاء.

وشملت الحملات محافظات القاهرة، الجيزة، الاسكندرية، الغربية، البحيرة، مرسى مطروح، السويس، الشرقية، أسيوط، الاسماعيلية، الغردقة، بور سعيد، الفيوم، المنيا والقليوبية.

ووصل إجمالي العدد المسجل بالهيئة القومية لسلامة الغذء إلى 2179 فرعًا لعدد 57 سلسلة تجارية.

وفي إطار تكثيف الرقابة خلال موسم الصيف، خاصة في المناطق ذات الكثافة الاستهلاكية العالية، واصلت الهيئة حملاتها التفتيشية على المنشآت والسلاسل الغذائية في منطقة الساحل الشمالي خلال موسم الصيف، حيث تم تنفيذ مأموريات رقابية وسحب عينات على فروع منشآت السلاسل التجارية بالمنطقة، وذلك لضمان سلامة المنتجات المعروضة وحماية صحة المستهلكين وللتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وطرق التداول السليم للأغذية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي مخالفات.

وفي سياق متصل، شهد الأسبوع الماضي تسجيل 604 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 324 معاينة، فيما استوفت 269 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

كما كثّفت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية حملاتها الميدانية في عدد من المحافظات ذات النشاط التخزيني المرتفع، حيث نفذت 22 مأمورية رقابية شملت القاهرة، الجيزة، الاسكندرية، القليوبية، السويس، الشرقية، الإسماعلية، البحر الأحمر، الدقهلية، كفر الشيخ، الغربية، المنوفية، البحيرة، أسوان، أسيوط، الأقصر، الوادي الجديد، سوهاج ، المنيا وقنا.

وتابعت تسجيل المنشآت التخزينية ليصل إجمالي عدد المنشآت المسجلة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 1426 منشأة.

وفي إطار الاستعدادات للعام الدراسي الجديد قامت الهيئة بمعاينة 19 مخزنًا مخصصًا للتغذية المدرسية بعدد من المحافظات شملت: أسوان، أسيوط، الأقصر، الوادي الجديد، سوهاج، المنيا، البحر الأحمر وقنا، ووصل إجمالي عدد مخازن التغذية المدرسية التي تندرج في القائمة المعتمدة للهيئة إلى 42 مخزنًا.

كما واصلت الهيئة دعم انسيابية حركة تداول السلع الغذائية و عدم تكدسها بالموانئ المصرية، من خلال إصدار 1264 طلب نقل وتخزين للرسائل الغذائية الواردة، إلى جانب التحفظ على 499 رسالة غذائية واردة غير مستوفاة لاشتراطات سلامة الغذاء، وذلك في إطار حرص الهيئة على إحكام منظومة الواردات الغذائية وحماية صحة المستهلك.

أما فيما يتعلق بمراقبة قطاع الألبان، فقد نفّذت الهيئة عدة حملات تفتيشية استهدفت محالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات ذات كثافة إنتاجية عالية، شملت البحيرة، الفيوم، الاسكندرية، الشرقية والغربية، وذلك بهدف التحقق من مدى الالتزام باشتراطات سلامة وجودة الألبان في مختلف مراحل التداول.

وفي إطار تعزيز الرقابة على المنشآت السياحية، نفّذت إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية عددًا من الزيارات الميدانية شملت أعمال التفتيش الدوري ومعاينة التراخيص للمطاعم وللفنادق بعدد من المحافظات ذات الأهمية السياحية، من بينها القاهرة، الجيزة، البحر الأحمر، الاسكندرية، السويس، البحيرة، دمياط، أسوان، الأقصر وجنوب سيناء.

وتأتي هذه الخطوات كجزء من خطة الهيئة التي تستهدف رفع جاهزية المنشآت السياحية مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير، بما يسهم في تعزيز ثقة الزائرين في جودة وسلامة الخدمات الغذائية.

كما نفّذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة عددًا من الجولات الرقابية بلغ 34 جولة على وحدات الطعام المتنقلة في محافظات القاهرة، الدقهلية، قنا، الاسكندرية، القليوبية، كفر الشيخ، أسوان وأسيوط.

وواصلت الإدارة العامة للمجازر جهودها الرقابية والتوعوية خلال الفترة الماضية، حيث نفّذت زيارات تفتيشية استهدفت مجازر الدواجن ومصانع الأمعاء، إلى جانب تنفيذ عدة جولات متابعة على مصانع انتاج المغلفات الطبيعية الحيوانية، وذلك في محافظات القاهرة، الجيزة، الاسكندرية، الشرقية والاسماعيلية لمراقبة عمليات التصنيع والتأكد من استيفاء الاشتراطات الفنية.

وأصدرت الإدارة 14 إذن تصدير للمغلفات الطبيعية الحيوانية إلى دول الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها لاشتراطات التصدير المعتمدة.

كما قامت الإدارة بتنفيذ حملات حصر على بعض المجازر اليدوية في بعض أحياء محافظة الجيزة وذلك لتعريف القائمين عليها باشتراطات سلامة الغذاء.

وواصلت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء أنشطتها الرقابية خلال الأسبوع الماضي، حيث نفّذت جولات تفتيشية على منشآت تصنيع المواد الملامسة للغذاء، والتي تشمل البلاستيك، الزجاج، المعادن، المطاط، الكرتون، الورق والخزف، بالإضافة إلى مصانع أجهزة الطبخ الكهربائية، ماكينات التعبئة والتغليف وماكينات تجهيز الحلوى، وذلك في محافظات القاهرة، الجيزة، الشرقية، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، كفر الشيخ، البحيرة والغربية.

وأسفرت هذه الجهود عن تسجيل عدة منشآت جديدة، ليرتفع إجمالي عدد المنشآت المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 740 منشأة، في مؤشر يعكس تزايد التزام هذا القطاع الحيوي بالضوابط الفنية المعتمدة.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي بفحص 456 طلب تظلم وارد من مختلف الموانئ، وذلك في إطار دورها في مراجعة قرارات التحفظ أو الرفض الصادرة بحق الرسائل الغذائية

الواردة، والتأكد من استيفاء الإجراءات وفقًا للضوابط الفنية المعتمدة، بما يضمن تحقيق العدالة وتحقيق التوازن بين متطلبات سلامة الغذاء وسرعة الإفراج الجمركي.

حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات:

وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات،

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بتنفيذ 24 حملة تفتيشية موسعة على 152 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام كميات من (لحوم مصنعة، مقطعات دواجن، ألبان) منتهية الصلاحية.

وفي إطار الدور التوعوي والتثقيفي للهيئة القومية لسلامة الغذاء لرفع درجة الوعي العام نحو تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء وتعزيز الممارسات الغذائية الصحية السليمة، تم المرور على 27 منشأة غذائية وتم التوجيه نحو ضرورة الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء بتلك المنشآت، وتطبيق الإجراءات التصحيحية خلال المرور.

كما تم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط وسحب عينات لكمية من المواد الغذائية التي يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي تقدر كميتها بـ 1.5 طن (أسماك، مقرمشات، مخبوزات)، وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وتم تنفيذ 13 قرارًا للنيابة العامة ( فحص، سحب عينات)، وبناءً على قرار النيابة العامة تم إعدام 700 عبوة منتج شيبسي منتهي الصلاحية.

كما تم تفتيش وفحص الأغذية بالإدارة العامة للأمن وإدارة قوات الأمن ومراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة، والإشراف على توريد اللحوم والدواجن بمستشفيات محافظة الغربية.

وقام فرع الهيئة بمحافظة المنوفية بتنظيم عدة حملات تفتيشية بعضها مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى، حيث تم المرور على 22 منشأة غذائية بمدن (شبين الكوم، السادات، الشهداء، قويسنا، الباجور)، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط منشأة صناعية لغربلة وتقشير الفول السوداني وتحميص الحاصلات الزراعية، وتم ضبط 6.5 طن من المواد الخام والمنتجات تامة الصنع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، كما تبين وجود نقص في الاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء داخل المنشأة.

أيضاً، تم ضبط إحدى المنشآت الصناعية غير المرخصة والمتخصصة في إنتاج وتعبئة وتغليف المكملات الغذائية، حيث تم العثور على كميات من المكملات الغذائية منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى نحو 3 أطنان من الأقراص المخزنة داخل أجولة بلاستيكية معدة للتعبئة والتغليف، كما أسفرت الحملة عن ضبط مواد تعبئة وتغليف تحمل أسماء لمنتجات تابعة لعدد من الشركات والمصانع، بعضها مسجل بالهيئة وأخرى غير مسجلة، وذلك بالمخالفة لمكان التصنيع الفعلي، وقد تبين كذلك وجود نقص شديد في تطبيق الاشتراطات الأساسية الواجب توافرها لضمان سلامة الغذاء، بما يمثل خطراً مباشراً على صحة وسلامة المستهلك.

أيضًا، تم ضبط كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية في عدد من المنشآت الغذائية في السوق المحلي، وتم الإعدام بمعرفة صاحب الشأن في حضور لجنة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتم توجيه أصحاب هذه المنشآت إلى ضرورة الإلتزام بالإشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء، وضرورة استخراج التراخيص اللازمة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت التي ثبت مخالفتها.

وقام فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة أسوان بتنفيذ عدة حملات تفتيشية بمراكز (أسوان، كوم امبو، نصر النوبة) حيث تم المرور على 20 منشأة غذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن تحرير عدة محاضر إعدام لمنتجات مجهولة المصدر، (منتجات البان و كيك ومنتجات لحوم وعجينة حواوشي منتهية الصلاحية، بن بدون تاريخ انتاج وانتهاء).

وتم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بتحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، والتنبيه بضرورة التسجيل بالهيئة.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 14 حملات تفتيشية بعضها مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (رئاسة مجلس المدينة، مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، مباحث التموين، جهاز حماية المستهلك)، حيث تم المرور على 46 منشأة غذائية وذلك بمراكز (الجمالية، شربين، دكرنس، محلة دمنة، ميت غمر، المنصورة)، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 8 محاضر (نقص وعدم تطبيق اشتراطات صحية، ذبح خارج السلخانة، عدم وجود شهادات صحية، إدارة منشأة بدون ترخيص).

كما تم التحفظ على 1.5 طن من المواد الغذائية المتنوعة بدون بيانات ومجهولة المصدر ، كما تم إعدام مواد غذائية أخرى لظهور علامات الفساد وتغير في الخواص الطبيعية.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة القليوبية عددًا من الحملات التفتيشية بعضها مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (رئاسة مجلس المدينة، مديرية الصحة، الطب البيطرى، التموين، مباحث التموين) حيث تم المرور على 45 منشأة غذائية وذلك بمراكز (بنها، شبرا الخيمة،طوخ) وبعض القرى بالمحافظة، وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المنتجات الغذائية الفاسدة وأخرى تبدو عليها تغير في الخواص الطبيعية، (مصنعات ألبان، مصنعات لحوم ودواجن، فواكه متعددة الأصناف، طحينة) وغيرها من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير محضر عدم تطبيق الاشتراطات الصحية.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 10 حملات تفتيشية موسعة بالاشتراك مع (نائب رئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة، مديرية التموين، الإدارة الصحية، الإدارة التموينية، الرقابة التموينية، إدارة المجازر، الديوان العام بالمحافظة، جهاز حماية المستهلك) حيث تم المرور على 67 منشأة غذائية بنطاق مركز ومدينة (كفر سعد، دمياط، الزرقا، فاراسكور، رأس البر، عزبة البرج)، وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية، وتمت عملية الإعدام في حضور ممثلي هيئة سلامة الغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة كفر الشيخ بتنفيذ عدة حملات تفتيشية بعضها منفردة وبعضها بالتعاون مع بعض الجهات الرقابية الأخرى (مجلس المدينة، مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، البيئة، جهاز حماية المستهلك)، حيث تم المرور على 19 منشأة غذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر (مجمدات لحوم ودواجن، حلوى المولد، أسماك، أجبان وغيرها من المواد الغذائية).

ونفذ فرع الهيئة بمحافظة شمال سيناء حملة تفتيشية موسعة بالاشتراك مع الجهات الرقابية الأخرى، حيث تم المرور على عدد من المنشآت الغذائية وذلك بمناطق (جامعة سيناء، شارع 23 يوليو، شارع البريد) وتم إعدام كمية من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل بالهيئة واتباع اشتراطات سلامة الغذاء.

وقام فرع الهيئة بمحافظة الوادي الجديد بتنفيذ حملات تفتيشية بعضها مشتركة مع مديرية الطب البيطري، جهاز حماية المستهلك والتموين، حيث تم المرور على 20 منشأة غذائية بنطاق المحافظة، وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام بعض المواد الغذائية منتهية الصلاحية وأخرى يظهر عليها علامات الفساد الظاهري، وتم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل بالهيئة واتباع اشتراطات سلامة الغذاء وتم إمهالهم فترة لتوفيق أوضاعهم.

وقام فرع الهيئة بمحافظة بني سويف بتنفيذ حملات تفتيشية بنطاق مركز ومدينة (بني سويف، ببا)، حيث تم المرور على 13 منشأة غذائية وأسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية (خلطات لحوم ودواجن، بسكويت .... وغيرها من المواد الغذائية) كما تبين عدم وجود تراخيص التشغيل لبعض المنشآت الغذائية وتم تحرير المحاضر اللازمة، وتم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بتحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، والتنبيه بضرورة التسجيل بالهيئة.

وقام فرع الهيئة بمدينة العاشر من رمضان بتنفيذ حملات تفتيشية بعضها منفرد وبعضها مشتركة مع مديرية الطب البيطري والتموين، حيث تم المرور على 25 منشأة غذائية بنطاق المدينة، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط كمية من المواد الغذائية مجهولة المصدر داخل إحدى المنشآت غير المرخصة، كما تبين وجود نقص في الإشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء داخل المنشأة.

أيضًا، تم ضبط كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية في عدد من المنشآت الغذائية، وتم الإعدام بمعرفة صاحب الشأن في حضور لجنة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتم تحرير محضر ضبط لكمية من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتم توجيه أصحاب هذه المنشآت إلى ضرورة الإلتزام بالإشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء، وضرورة استخراج التراخيص اللازمة، وتم إمهالهم لاتخاذ الإجراءات التصحيحية وتوفيق أوضاعهم.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغردقة حملة تفتيشية مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (الطب البيطري، التموين، الصحة، البيئة، مجلس المدينة)، حيث تم المرور على 7 منشآت غذائية، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير محضر إعدام لكمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية (لحوم، دواجن).