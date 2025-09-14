قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كامل الوزير يستقبل السفيرة الأمريكية بالقاهرة في جولة بميناء الإسكندرية
جدل كبير على السوشيال ميديا بعد وفاه الطفل عساف بن تركي
ناجي الشهابي لـ"صدى البلد": دعيت لتشكيل الائتلاف الوطني الحر لتحقيق ممارسة انتخابية ديمقراطية.. ورؤساء أحزاب وشخصيات عامة ومفاجأت في قائمتنا لخوض انتخابات مجلس النواب
3.6 مليار دولار.. الرئيس السيسي يستقبل قيادات شركات سكاتك وصنجرو لتعزيز الاستثمارات في الطاقة الخضراء
الزراعة: المعارض الكبرى بيئة خصبة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص عمل للشباب
زلزال بقوة 4.9 ريختر يضرب سواحل إندونيسيا دون تسجيل خسائر
مظهر شاهين: الأب اللي عنده بنت وحيدة يورثها الشقة لتفادي المشاكل بعد وفاته
دعاء دخول الأبناء المدارس.. اغتنمه ليوفقهم الله فى دراستهم
الرئيس السيسي يستقبل رئيسي شركتي "سكاتك" و"صنجرو" لبحث توطين صناعات الطاقة الخضراء
وزير الكهرباء يتابع مشروعات توطين صناعة بطاريات أيون الليثيوم والخلايا الكهروضوئية
إيران تحذر من تفعيل آلية الزناد.. خطوة قد تؤدي إلى تصعيد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
استهداف منشآت مدنية في النيل الأبيض.. تصعيد جديد من "الدعم السريع" وسط ضغط الجيش في كردفان ودارفور
الشراكة مع القطاع الخاص تنطلق: 30 مشروعًا بـ41 مليار جنيه ضمن مبادرة تمويل المشروعات

أحمد كجوك
أحمد كجوك
محمد يحيي

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، إطلاق مبادرة إنشاء حساب لتمويل دراسات ومستشاري الطرح لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، موضحًا أن الحكومة تعمل مع شركائها على توسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص لتسريع خطوات التنمية.

وأعرب كجوك، في مؤتمر «إطلاق آلية إعداد مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص» الذي نظمته الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبحضور عدد من الوزراء، عن تقديره لجهود البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في دعم مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل على بناء إطار محفز لجذب الاستثمارات الخاصة لدفع مسار الثقة والشراكة واليقين والمساندة لمجتمع الأعمال.

وأوضح أن القطاع الخاص المحلي والأجنبي أثبت قدرته على النمو والمنافسة، مستحوذًا على 65٪ من الاستثمارات، مؤكدًا أن الحكومة تعمل دائمًا على طرح مشروعات جاذبة لشركائها من المستثمرين والجهات الممولة. ونجحت الحكومة في إقرار وبدء تنفيذ 30 مشروعًا بنظام المشاركة مع القطاع الخاص خلال العام المالي الماضي، بتكلفة استثمارية بلغت 41 مليار جنيه في مجالات الموانئ الجافة ومياه الشرب والصرف الصحي والصناعي، ومعالجة الحمأة، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني. وهناك مشروعات مستقبلية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص تتراوح تكلفتها الاستثمارية بين 25 و30 مليار جنيه.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الشراكة لإطلاق آلية إعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر، بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تسهم في توفير الدعم الفني والمالي لتنفيذ المشروعات في مختلف القطاعات. وأضافت أن ذلك يأتي استكمالًا لجهود الدولة المصرية في تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد كونه شريكًا رئيسيًا في الجهود التنموية، مشيدة بالجهود المبذولة مع البنك الأوروبي، الذي تتوجه أكثر من 80٪ من استثماراته في مصر للقطاع الخاص.

وأوضحت المشاط أن مصر أصبحت منصة للشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية وأيضًا المستثمرين المحليين والأجانب، من خلال الدعم الفني والتمويلات الميسرة، مشيرة إلى أن الشراكة مع شركاء التنمية تشهد اختلافًا نوعيًا لدعم السياسات الحكومية الهادفة لتمكين القطاع الخاص من خلال التعاون مع الوزارات المختلفة.

وأشارت إلى التنسيق مع وزير المالية لتعزيز سياسات استقرار الاقتصاد الكلي، والتكامل بين مختلف وزارات المجموعة الاقتصادية لتنفيذ سياسات مستدامة تسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة، موضحة أن النمو الاقتصادي يشهد تحسنًا مستمرًا كمًا ونوعًا، من خلال زيادة مساهمة الصادرات والصناعات التحويلية والاستثمار.

وقال عاطر حنورة، مستشار الوزير لشؤون مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، إن المبادرة تمثل نموذجًا للتعاون المثمر مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برأس مال 10 ملايين يورو، حيث تسهم في اختصار مدة التعاقد مع الاستشاريين من نحو 15 شهرًا إلى 8 أسابيع فقط. وأضاف أن الحكومة الآن تستطيع طرح أكثر من 10 مشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص في وقت واحد.

وأضاف أن المستثمر الفائز يسدد تكاليف إعداد المشروعات والاستشاريين إلى الحساب مرة أخرى لضمان الاستدامة المالية، موضحًا أنه يمكن استخدام هذا الحساب في تمويل المشروعات الخضراء بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

مبادرة إنشاء حساب لتمويل دراسات ومستشاري المالية إطلاق آلية إعداد مشروعات القطاع الخاص

