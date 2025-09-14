موتة عظيمة| بكاء ريهام عبد الغفور بسبب تذكر والدها الراحل

تساقطت دموع الفنانة ريهام عبد الغفور، اثناء تذكرها والدها الراحل، في لقاء مع الإعلامية إسعاد يونس، مقدمة برنامج صاحبة السعادة، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الأحد.



بابا مات بشكل مفاجئ وكلمته قبلها بثلاث دقائق

وقالت ريهام عبد الغفور، إن بابا مات بشكل مفاجئ وكلمته قبلها بثلاث دقائق، وابويا رجل عظيم وما موتة عظيمة.



وتابعت الفنانة ريهام عبد الغفور، أن فجأة عرفت أنه عمل حادثة وامي كانت معاه كمان، والمفاجأة كانت مرعبة عليا، وبابا مشي من غير ما يطلب من حد كوباية مياه.

واكملت ريهام عبد الغفور، أن والدي كان بيعمل كل حاجة بطلف وحنية وكان رحل متعاون ويعمل كل شيء في الدنيا.



