حكم إطالة الركوع للحاق المتأخرين بصلاة الجماعة.. دار الإفتاء تجيب
حالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة خلال الساعات المقبلة
3 ظواهر جوية .. الأرصاد تحذر من طقس الغد
هآرتس: نتنياهو يعقد مشاورات أمنية بشأن عملية غزة وعائلات المخطوفين تدعو للحذر
التحريات تكشف لغز مقـ.تل شاب سوداني في المعادي
غدا..أولى جلسات محاكمة المتهمة بقـ.تل زوجها وأطفاله الستة بالمنيا
النحاس: لعبنا على الفوز أمام إنبي
ضمن احتفالات الجامع الأزهر بذكرى المولد.. الجبة: النبي اتبع في دعوته منهج التيسير
أحمد موسى: النائب أبو العينين علق بأن هناك استيطانا في الضفة وجرائم حرب في غزة
انقلبت بهم السيارة.. إصابة 4 أشخاص بينهم طفل في حادث بالدقهلية
في أول ظهور بعد محاولة الاغتيال.. طاهر النونو: نتنياهو دمر أي فرصة للوصول لاتفاق
عقوبات صارمة للهيئات الشبابية في حال إنفاق الأموال بغير الغرض المخصص لها

محمد الشعراوي

يعد قانون الهيئات الشبابية، من القوانين الهامة التي أصدرها مجلس النواب الماضي لدوره الهام في دعم النشىء، فصلا عن إخضاع جميع مراكز الشباب لمنظومة قانونية جديدة.

ووفقا للقانون إذا مارست أي هيئة شبابية نشاطا يتعارض مع الغرض الذي أنشئت من أجله، أو أنفقت أموالها في غير محله، أو تسبب المسؤولون عنها بإهمالهم في خسائر مادية للهيئة، فإن القانون يوقع عقوبات رادعة لضمان الحفاظ على أموال وممتلكات الكيانات الشبابية.

جاء ذلك وفقا للمادة 44 والتي نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

1- مارس نشاطا منظما فى مجال رعاية الشباب عن غير طريق هيئة مشهرة طبقًا لأحكام هذا القانون.

2- مارس نشاطا لإحدى الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون يتعارض مع الغرض الذى أنشئت من أجله أو أنفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض أو تسبب بإهماله فى خسارة مادية للهيئة.

3- قام بتحصيل مبالغ أو رسوم غير مقررة أو أكثر من المقرر وفقا للقانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له.

4- حرر أو أمسك أو قدم محررا أو سجلا مما يلزمه هذا القانون او القرارات الصادرة تنفيذا له بتقديمه أو إمساكه مشتملا على بيانات كاذبة مع علمه بذلك او تعمد بيان يلزمه القانون او القرارات الصادرة تنفيذا له بإثباته او امتنع عن تقديمه للجهة الإدارية المركزية أو المختصة.

5-خالف أحكام المادة 31 من هذا القانون عدا التدخين.

و لا يجوز للهيئــة الشبابية المراهنة أو مضاربة مالية، ولا يجوز التدخين أو السماح بإدخال خمور أو تقديمها أو تناولها داخل الهيئة، أو الإعلان عنها فى الهيئة أو المنشآت التابعة له .

 الهيئات الشبابية 

وتعتبر الهيئات الشبابية من الهيئات الخاصة ذات النفع العام وتتمتع بالامتيازات والإعفاءات والتي من ضمنها عدم جواز تملك الغير لعقاراتها بمضي المدة وللمحافظ المختص إزالة أى تعدٍ عليها بالطريق الإداري على نفقة المخالف.

وأيضا اعتبار أموالها أموالا عامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات، والإعفاء من الضرائب العقارية ومن رسوم تسجيل العقارات والمنقولات وغيرها من مستندات.

قانون الهيئات الشبابية مجلس النواب مراكز الشباب النواب

400 جنيه| سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بعد القفزات المتتالية

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر؟.. 4 حالات حددها القانون

إجازة للعاملين في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد

اللواء أسامة سعد

أسد الحملاوي

مرتضى منصور

التضامن

حسن راتب

ريهام عبد الغفور

حمزة نمرة

البكالوريا المصرية

بالصور

شيري عادل
كنزي مدبولي
نائب رئيس جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
عصابة الملايين

حقيقة وفاة أحمد الدجوي

الصغير

المتهم

كريم خالد عبد العزيز

نجاة عبد الرحمن

د. ثروت إمبابي

د. عادل القليعي

بلال قنديل

