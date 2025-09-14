قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأحد الناري.. مباريات اليوم 14 - 9- 2025.. ظهور صلاح والأهلي وبيراميدز
الشراكة مع القطاع الخاص تنطلق: 30 مشروعًا بـ41 مليار جنيه ضمن مبادرة تمويل المشروعات
تبدأ من 1000 جنيه.. أسعار تذاكر حفل مدحت صالح وآمال ماهر بقصر عابدين
روسيا تطلق صاروخ "تسيركون" الفرط صوتي خلال مناورات "زاباد 2025"
مش خيانة.. شريف إكرامي يتصدر الترند بسبب حسام غالي| ما القصة؟
مكسب 57 ألف جنيه.. أفضل طريقة لكسب الأموال دون مخاطرة
مصرع 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة وضبط مخدرات بـ 55 مليون جنيه في عدة محافظات
القشاش.. 5 أسباب مكنت الزمالك من إقصاء المصري من صدارة الدوري
الصحة: منظومة متكاملة لمكافحة مقاومة المضادات الحيوية في 93 مستشفى نموذجيًا
بعد أزمتها الصحية.. ظهور نادر لأنغام مع نجلها وأكرم حسني وهشام ماجد
بدء إجراءات الكشف الطبي والمقابلات الشخصية لطلاب تربية الغردقة الجدد
المدارس تضع اللمسات النهائية لاستقبال العام الدراسي 2025-2026 |تفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

برلماني: توجيهات الرئيس باستمرار سعر الصرف المرن تدعم الاقتصاد المصري

اقتصاد
اقتصاد
أميرة خلف

أكد النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس السيسي بضرورة الاستمرار فى العمل بنظام سعر صرف مرن ،يعمل على تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما أنه يسهم في تزايد عوامل الثقة في الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.


و أشار" الشوربجي" في تصريح لموقع " صدى البلد" إلى أن تطبيق نظام سعر صرف مرن، يحقق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها، تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين ، و  زيادة تنافسية الصادرات المصرية بالأسواق العالمية، إلى جانب الحفاظ على الاحتياطي النقدي ، فضلاً عن قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية وتشجيع تحويلات العاملين بالخارج، بما يخلق بيئة أكثر استقراراً تدعم النمو الاقتصادي المستدام.

تجدر الاشارة إلى أن اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس السبت ، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والفريق أحمد الشاذلي مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.


وصرح السفير محمد الشناوى، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية،  بأن الاجتماع تناول مستجدات تعزيز أداء القطاع المصرفي، والجهود المبذولة لزيادة الحصيلة الدولارية، لا سيما من الموارد المحلية، إلى جانب اطلاع الرئيس على المؤشرات الخاصة بتدعيم احتياطات الدولة من النقد الأجنبي.


وأوضح المُتحدث الرسمي، أن الرئيس أكد على أهمية التركيز على زيادة مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي، وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة لتعزيز الجهود التنموية، مع الاستمرار في إتاحة الموارد الدولارية بشكل كافٍ بما ينعكس بصورة إيجابية على توفير مخزون مُطمئن من السلع المُختلفة، والعمل على خفض المديونية الخارجية، كما أكد على ضرورة الاستمرار في العمل بنظام سعر صرف مرن.

