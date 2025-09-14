برلماني: توجيهات الرئيس باستمرار سعر الصرف المرن تدعم الاقتصاد المصري

أكد النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس السيسي بضرورة الاستمرار فى العمل بنظام سعر صرف مرن ،يعمل على تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما أنه يسهم في تزايد عوامل الثقة في الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.



و أشار" الشوربجي" في تصريح لموقع " صدى البلد" إلى أن تطبيق نظام سعر صرف مرن، يحقق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها، تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين ، و زيادة تنافسية الصادرات المصرية بالأسواق العالمية، إلى جانب الحفاظ على الاحتياطي النقدي ، فضلاً عن قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية وتشجيع تحويلات العاملين بالخارج، بما يخلق بيئة أكثر استقراراً تدعم النمو الاقتصادي المستدام.

تجدر الاشارة إلى أن اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس السبت ، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والفريق أحمد الشاذلي مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.



وصرح السفير محمد الشناوى، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول مستجدات تعزيز أداء القطاع المصرفي، والجهود المبذولة لزيادة الحصيلة الدولارية، لا سيما من الموارد المحلية، إلى جانب اطلاع الرئيس على المؤشرات الخاصة بتدعيم احتياطات الدولة من النقد الأجنبي.



وأوضح المُتحدث الرسمي، أن الرئيس أكد على أهمية التركيز على زيادة مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي، وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة لتعزيز الجهود التنموية، مع الاستمرار في إتاحة الموارد الدولارية بشكل كافٍ بما ينعكس بصورة إيجابية على توفير مخزون مُطمئن من السلع المُختلفة، والعمل على خفض المديونية الخارجية، كما أكد على ضرورة الاستمرار في العمل بنظام سعر صرف مرن.