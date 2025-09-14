قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

برلماني: توجيهات الرئيس بالاستمرار في سعر الصرف المرن تعزز الثقة وتجذب الاستثمارات الأجنبية

سعر الصرف
سعر الصرف
أميرة خلف

أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس السيسي بشأن بضرورة الاستمرار فى العمل بنظام سعر صرف مرن ، مؤكدا أن هذا التوجه من شأنه أن يضمن الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز الثقة في مناخ الاستثمار، فضلا عن دوره في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية


و أكد" يحيي" في تصريح لموقع " صدى البلد" إلى أن الدولة تعمل على تعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصري من خلال تبني حزمة من الإجراءات والسياسات الاقتصادية التي تضمن بيئة استثمارية جاذبة، يأتي في مقدمتها الاستمرار في تطبيق نظام سعر صرف مرن يعكس واقع العرض والطلب، إلى جانب توفير حوافز وضمانات للمستثمرين.


وشدد عضو النواب على ضرورة مواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية وتوفير المناخ المناسب لجذب الاستثمارات ودعم قدرات الاقتصاد الوطني على النمو المستدام.

تجدر الاشارة إلى أن اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس السبت ، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والفريق أحمد الشاذلي مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.


وصرح السفير محمد الشناوى، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية،  بأن الاجتماع تناول مستجدات تعزيز أداء القطاع المصرفي، والجهود المبذولة لزيادة الحصيلة الدولارية، لا سيما من الموارد المحلية، إلى جانب اطلاع الرئيس على المؤشرات الخاصة بتدعيم احتياطات الدولة من النقد الأجنبي.


وأوضح المُتحدث الرسمي، أن الرئيس أكد على أهمية التركيز على زيادة مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي، وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة لتعزيز الجهود التنموية، مع الاستمرار في إتاحة الموارد الدولارية بشكل كافٍ بما ينعكس بصورة إيجابية على توفير مخزون مُطمئن من السلع المُختلفة، والعمل على خفض المديونية الخارجية، كما أكد على ضرورة الاستمرار في العمل بنظام سعر صرف مرن.

