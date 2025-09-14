برلماني: توجيهات الرئيس برفع الاحتياطي وخفض التضخم تعزز ثقة المستثمرين وتدعم حياة المواطن

أشاد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن زيادة الاحتياطي النقدي وخفض معدلات التضخم، مؤكداً أنها تمثل خطوة محورية نحو تعزيز استقرار الاقتصاد المصري وترسيخ الثقة في قوة الدولة المالية.

وقال البلشي، في تصريحات خاصة، إن هذه التوجيهات تتكامل مع جهود الحكومة والبنك المركزي للحفاظ على استقرار السوق وتدبير احتياجات الدولة من النقد الأجنبي، بما يضمن توافر السلع الاستراتيجية وتخفيف الضغوط المعيشية عن المواطنين.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن اتباع سياسة سعر صرف مرنة، بالتوازي مع العمل على تقليل مستويات الدين الخارجي، يعكس رؤية واضحة لبناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة التحديات العالمية، ويبعث برسالة طمأنة قوية للشركاء الدوليين والمؤسسات المالية.

وأضاف أن هذه الخطوات لا تقتصر على تحقيق التوازن المالي الداخلي فحسب، بل تسهم أيضاً في دعم خطط التنمية والنمو المستدام، وهو ما ينعكس إيجاباً على مختلف شرائح المجتمع، ويمهد لمرحلة جديدة من الاستقرار الاقتصادي.