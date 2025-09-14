قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

انتصار جديد.. برلمانية ترحب بإعلان نيويورك لحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة

نيفين حمدي
نيفين حمدي
حسن رضوان

رحبت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب وعضو الهيئة العليا لحزب حماة الوطن، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان نيويورك بشأن حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، مؤكدة أن تصويت 142 دولة لصالح القرار يمثل أغلبية ساحقة وانتصارًا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأعربت نائبة حماة الوطن في بيان لها اليوم عن خالص تقديرها للدول التي وقفت إلى جانب الحق الفلسطيني، وصوتت تأكيدًا على أحقية الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود 4 يونيو 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرة إلى أن هذا الموقف يعكس ضمير الإنسانية ويدحض محاولات العدوان والتهجير.

وأكدت حمدي أن القرار جاء تتويجًا لجهود الدبلوماسية المصرية الحثيثة، سواء عبر دعم الموقف العربي والإسلامي داخل الأمم المتحدة، أو من خلال الوساطة المصرية لوقف إطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية عبر الإسقاط الجوي ومعبر رفح، مشددة على أن مصر كانت ولا تزال الدرع الواقية لرفض كل أشكال التهجير القسري والانتهاكات الإسرائيلية.

واختتمت عضو مجلس النواب بيانها بالتشديد على ضرورة وقف إطلاق النار فورًا في قطاع غزة، وإنهاء الحصار والتجويع وسياسة التهجير التي تمثل تحديًا سافرًا للقانون الدولي والإنساني.

