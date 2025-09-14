مصر القومي: ننتقي مرشحينا في انتخابات النواب لضمان برلمان يعبر عن تطلعات الشعب

قال المستشار مايكل روفائيل، رئيس حزب مصر القومي، إن الحزب يواصل خطواته الجادة نحو انتخابات مجلس النواب 2025، حيث يجري حالياً تلقي طلبات الراغبين في الترشح من كوادر الحزب وأعضائه، في إطار عملية منظمة تقوم على معايير واضحة تضع في مقدمتها القدرة على خدمة المواطن، والتمتع ببرامج انتخابية واقعية وقابلة للتنفيذ.

أوضح روفائيل، في بيان له، أن لجنة متخصصة داخل الحزب تتولى دراسة الطلبات المقدمة، ومراجعة السير الذاتية والخطط الانتخابية لكل متقدم، من أجل انتقاء المرشحين الأكثر قدرة على تمثيل الشارع والتعبير عن احتياجات المواطنين، مؤكداً أن الهدف ليس مجرد المشاركة الشكلية، بل الدفع بكفاءات تمتلك رؤية واضحة تسهم في تعزيز الدور التشريعي والرقابي للبرلمان المقبل.

وأشار روفائيل، إلى أن الحزب، بالتنسيق مع أحزاب الائتلاف الوطني الحر، يحرص على أن تكون عملية الاختيار قائمة على الشفافية والموضوعية، بما يضمن تمثيلاً حقيقياً لمختلف فئات المجتمع المصري من شباب ومرأة وعمال وفلاحين، في إطار التعددية السياسية التي أرساها الدستور والقانون.

وأكد روفائيل، أن المرحلة الحالية بالغة الأهمية، وتتطلب مرشحين لديهم القدرة على التواصل المباشر مع المواطنين، وإيجاد حلول عملية لقضاياهم اليومية، مع الالتزام الكامل بمبادئ العمل الوطني التي تجمع بين دعم الدولة المصرية والحفاظ على استقرارها، وبين تعزيز الديمقراطية وترسيخ المشاركة الشعبية.

واختتم رئيس حزب مصر القومي، تصريحه بالتأكيد على أن حزب مصر القومي، ومعه الائتلاف الوطني الحر، يخوضون هذه الانتخابات بثقة في وعي الشعب المصري، وإيماناً بأن الناخب هو صاحب الكلمة الفصل، وأن البرلمان المقبل يجب أن يكون معبراً بحق عن آمال وطموحات المصريين في مستقبل أفضل.