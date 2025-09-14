قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى عن قمة الدوحة غدا: لا وقت للبيانات والتنديدات .. وقرارات حاسمة
أحمد موسى: لن تنعم إسرائيل بأمن إلا بإقامة دولة فلسطينية
هآرتس تهاجم تل أبيب: دولة واحدة تتهم العالم بأسره
35 جنيها زيادة محليا و56 دولارا عالميا… والذهب يترقب قرار الفيدرالي الأمريكي
تأجيل طعن مرتضى منصور على سحب أرض نادي الزمالك
الأمم المتحدة: لا ملاذ آمن في غزة والوضع الإنساني كارثي
أحمد موسى: العالم يترقب ما سيحدث غدا.. و57 دولة تشارك في القمة العربية
مصدر بـ السياحة: مجلس الوزراء يوافق على اعتماد ضوابط الحج قريبا
احتفالا بتأسيسها.. نتنياهو يعقد اجتماعا للحكومة في قاعدة "اليمام"
بعد هدف مو .. صلاح يحتل المركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين بالبريميرليج
أخلاق النبي مع غيره .. يجيب الدعوة ويكرم القوم ويقبل الهدية
موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 وكيفية الاستعلام عن الزيادة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مصر القومي: ننتقي مرشحينا في انتخابات النواب لضمان برلمان يعبر عن تطلعات الشعب

مايكل روفائيل
مايكل روفائيل
محمد الشعراوي

قال المستشار مايكل روفائيل، رئيس حزب مصر القومي، إن الحزب يواصل خطواته الجادة نحو انتخابات مجلس النواب 2025، حيث يجري حالياً تلقي طلبات الراغبين في الترشح من كوادر الحزب وأعضائه، في إطار عملية منظمة تقوم على معايير واضحة تضع في مقدمتها القدرة على خدمة المواطن، والتمتع ببرامج انتخابية واقعية وقابلة للتنفيذ.

أوضح روفائيل، في بيان له، أن لجنة متخصصة داخل الحزب تتولى دراسة الطلبات المقدمة، ومراجعة السير الذاتية والخطط الانتخابية لكل متقدم، من أجل انتقاء المرشحين الأكثر قدرة على تمثيل الشارع والتعبير عن احتياجات المواطنين، مؤكداً أن الهدف ليس مجرد المشاركة الشكلية، بل الدفع بكفاءات تمتلك رؤية واضحة تسهم في تعزيز الدور التشريعي والرقابي للبرلمان المقبل.

وأشار روفائيل، إلى أن الحزب، بالتنسيق مع أحزاب الائتلاف الوطني الحر، يحرص على أن تكون عملية الاختيار قائمة على الشفافية والموضوعية، بما يضمن تمثيلاً حقيقياً لمختلف فئات المجتمع المصري من شباب ومرأة وعمال وفلاحين، في إطار التعددية السياسية التي أرساها الدستور والقانون.

وأكد روفائيل، أن المرحلة الحالية بالغة الأهمية، وتتطلب مرشحين لديهم القدرة على التواصل المباشر مع المواطنين، وإيجاد حلول عملية لقضاياهم اليومية، مع الالتزام الكامل بمبادئ العمل الوطني التي تجمع بين دعم الدولة المصرية والحفاظ على استقرارها، وبين تعزيز الديمقراطية وترسيخ المشاركة الشعبية.

واختتم رئيس حزب مصر القومي، تصريحه بالتأكيد على أن حزب مصر القومي، ومعه الائتلاف الوطني الحر، يخوضون هذه الانتخابات بثقة في وعي الشعب المصري، وإيماناً بأن الناخب هو صاحب الكلمة الفصل، وأن البرلمان المقبل يجب أن يكون معبراً بحق عن آمال وطموحات المصريين في مستقبل أفضل.

مايكل روفائيل المستشار مايكل روفائيل حزب مصر القومي انتخابات مجلس النواب 2025 مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه| سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بعد القفزات المتتالية

400 جنيه زيادة| سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بعد القفزات المتتالية

بكام النهاردة؟ أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025

بكام النهاردة؟ أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025

رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

عبده شارون

قرار عاجل ضد عبده شارون امبراطور المواد المخدرة في حدائق القبة

وزير التربية والتعليم

ما هي الفئات المعفاة من مصاريف المدارس 2026 ؟| التعليم تحسم الجدل

أرشيفية

إصابة 8 إسرائيليين في حادث جنوبي فيتنام| تفاصيل

محمود الخطيب

انفراجة في ترشح الخطيب.. بيبو يطلب مهلة ولجنة الحكماء يضغطون علي رئيس الأهلي

صورة ارشيفية

2333 قطعةفي 18 مدينة جديدة .. بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط والمميز

ترشيحاتنا

زيارة لمستشفى صلاح العوضي

وكيل صحة الإسكندرية يتفقد مستشفى صلاح العوضي بالعجمي

وكيل شباب كفر الشيخ

كفر الشيخ .. تكريم الفائزين في مسابقة اكتشاف الموهوبين

المتهمين الثلاثة

إخلاء سبيل الأطفال الثلاثة في واقعة الفيديو المتداول بسوهاج.. تفاصيل

بالصور

طبيبة تفجر مفاجأة عن فيلر الأنف بعد أزمة كنزي مدبولي

كنزي مدبولي
كنزي مدبولي
كنزي مدبولي

نظام فندقي وإنترنت عالي السرعة.. خطة شاملة لتجديد المدن الجامعية بالزقازيق

نائب رئيس جامعة الزقازيق
نائب رئيس جامعة الزقازيق
نائب رئيس جامعة الزقازيق

اجتماع طارئ لمجلس وكلاء كليات جامعة الزقازيق استعدادا للعام الدراسي الجديد

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

انطلاق مبادرة "يوم الخير" لتوزيع الملابس والشنط المدرسية علي المستحقين بالشرقية

توزيع ملاس
توزيع ملاس
توزيع ملاس

فيديو

الصغير

الداخلية تكشف حقيقة إعطاء صغير حقنة لاختطافه بالدقهلية

المتهم

ضبط المتهم بممارسة البلطجة وفرض السيطرة في المطرية| فيديو

مشاجرة دمياط

الداخلية: ضبط المتهمين بالتلويح بأسلحة في دمياط

المتهمين

الداخلية تضبط 3 متهمين بإشهار أسلحة والتلويح بها بالإسماعيلية| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: كلية الإعلام ومستقبل صناعة الوعي في مصر

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

المزيد