شقة مشبوهة.. سقوط أجنبيتين تديران مسكنا للأعمال المنافية للآداب بالتجمع
خطوات التقديم على معاش تكافل وكرامة2025| الشروط والأوراق
قافلة «زاد العزة» الـ 37 إلى غزة .. الهلال الأحمر يرسل 2500 طن مساعدات اليوم
حريم ورجالة.. حقيقة فيديو مشاجرة الجيران بالوراق
مصر تفوز بجائزة الأغاخان العالمية للعمارة 2025 عن مشروع إعادة إحياء إسنا التاريخية
عنصر شديد الخطورة.. الداخلية تكشف عن حقيقة استهداف مواطن وابنه في أسيوط
مخطوفة وقلقانة.. أول ظهور للمتهمة بقتل زوجها و6 من أطفاله بالمنيا
ملك وملكة إسبانيا يبدآن غدا زيارة إلى مصر
قمة عربية إسلامية في ظروف استثنائية.. وأستاذ قانون دولي يجيب: هل نشهد إجراءات عقابية أم تكتفي ببيان سياسي؟
مراته سابت البيت .. دفن جثمان أمين مخازن أنهى حياته بسم فئران
وزير الخارجية الفنزويلي: اعتراض سفينة حربية أمريكية لقارب فنزويلي استفزاز وتصعيد خطير
رئيس لبنان يغادر إلى قطر للمشاركة في القمة العربية ـ الإسلامية الطارئة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمنوف.. 160 إزالة فورية وتحرير 400 محضر

ازالة الاشغالات
ازالة الاشغالات
مروة فاضل

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف الحملات لإزالة الإشغالات والتعديات وفرض سيادة القانون واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين والمتعدين لتسهيل الحركة المرورية أمام المواطنين وإضفاء مظهر حضاري وجمالي بأرجاء المحافظة

وشن مركز ومدينة منوف حملة مكبرة لرفع الاشغالات وتنفيذ عدد من قرارات الإزالة بمدينة منوف ، بحضور قوة من مديرية أمن المنوفية وقسم شرطة منوف وقسم شرطة المرافق وشرطة المساحات ووحدة مرور منوف ، ونائب رئيس المركز والمدينه  سعيد أبو السعود ، ومسئولي الاشغالات وتراخيص المحال العامه والبيئة بمجلس المدينة حيث تم رفع الاشغالات وإزالة التعديات 

 اسفرت الحملة  عن  تنفيذ ١٥٩ إزالة فورية و تحرير ٣٨٩ محضر اشغال وتنفيذ ٥قرارات إزالة

وشدد رئيس المركز والمدينة على نوابه وعلى رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المركز  برفع وإزالة الإشغالات وتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لردع المخالفين ومنع أية تجاوزات تضر بمصلحة المواطنين

