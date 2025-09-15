حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمنوف.. 160 إزالة فورية وتحرير 400 محضر

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف الحملات لإزالة الإشغالات والتعديات وفرض سيادة القانون واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين والمتعدين لتسهيل الحركة المرورية أمام المواطنين وإضفاء مظهر حضاري وجمالي بأرجاء المحافظة

وشن مركز ومدينة منوف حملة مكبرة لرفع الاشغالات وتنفيذ عدد من قرارات الإزالة بمدينة منوف ، بحضور قوة من مديرية أمن المنوفية وقسم شرطة منوف وقسم شرطة المرافق وشرطة المساحات ووحدة مرور منوف ، ونائب رئيس المركز والمدينه سعيد أبو السعود ، ومسئولي الاشغالات وتراخيص المحال العامه والبيئة بمجلس المدينة حيث تم رفع الاشغالات وإزالة التعديات

اسفرت الحملة عن تنفيذ ١٥٩ إزالة فورية و تحرير ٣٨٩ محضر اشغال وتنفيذ ٥قرارات إزالة

وشدد رئيس المركز والمدينة على نوابه وعلى رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المركز برفع وإزالة الإشغالات وتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لردع المخالفين ومنع أية تجاوزات تضر بمصلحة المواطنين