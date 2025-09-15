خبير: الذكاء الاصطناعي يدعم تطوير قطاع الصحة ويقلص ساعات العمل مع زيادة الإنتاجية

قال الخبير في الجرائم الإلكترونية وأمن المعلومات، محمد صابر، إن الذكاء الاصطناعي يلعب دورًا مهمًا في تحسين قطاع الصحة من خلال تسجيل بيانات المواطنين وتسهيل عملية تلقي العلاج، مما يساهم في رفع كفاءة الخدمات الصحية.

وأضاف خلال برنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أن مصر تمكنت من التحول من الدولة الورقية إلى الرقمية بفضل اعتمادها على تقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة.

وشدد صابر على أن الذكاء الاصطناعي أداة محايدة لا تمتلك مشاعر، وتابع أن كيفية استخدام هذه التقنية تعتمد على مسؤولية الإنسان، فهي قد تُستخدم في الخير أو الشر، حسب نية المستخدم.