برلماني: الحكومة تشجع الصناعة بكل أشكالها والتصدير والاستثمار

قال النائب محمود الصعيدى ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ،أن الفريق كامل الوزير ، وزير النقل والصناعة ونائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ، حينما تقلد منصبه فإنه كان يستهدف وفقا لبرنامج الحكومة تشجيع الصناعة بكل أشكالها وتشجيع التصدير والاستثمار.

وأشار الصعيدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الحكومة تسير بخطوات ثابتة نحو تنفيذ البرنامج الذى وعدت به الحكومة.

خلال جولته التفقدية بميناء الإسكندرية، وفي إطار التعاون الاستراتيجي المشترك بين مصر والولايات المتحدة في مختلف المجالات، عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والسفيرة هيرو مصطفى غارغ، سفيرة الولايات المتحدة بالقاهرة، مؤتمراً صحفياً بمحطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض، بحضور وفد من كبريات الشركات الأميركية المهتمة بالاستثمار في قطاع النقل البحري، إلى جانب قيادات وزارة النقل والهيئة العامة لميناء الإسكندرية.

وكان قد اطلع وفد من ممثلي الشركات الأميركية، خلال زيارته أمس الأحد إلى ميناء الإسكندرية برفقة السفيرة هيرو مصطفى، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية بالقاهرة، على عدد من فرص الاستثمار التي طرحتها وزارة النقل المصرية، تشمل إدارة أحد خطوط القطارات السريعة، وتشغيل ميناء جاف، إلى جانب مشروع منطقة صناعية كبرى.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، خلال استقباله الوفد، أن مصر خطت خطوات واسعة في تطوير أسطولها البحري وتسعى لإقامة شراكات قوية في مجال النقل البحري، مشيراً إلى أن ميناء الإسكندرية يُعد أكبر موانئ الشرق الأوسط، وأن الدولة جاهزة من خلال إدارة متخصصة لتطوير وتشغيل المحطات.

وأوضح الوزير أن هذه العروض تأتي في إطار حرص الدولة على جذب استثمارات أميركية إلى مشروعات الموانئ والنقل، بما يدعم توجه مصر نحو التحول إلى مركز محوري للتجارة والخدمات اللوجستية.

شهد الجولة في ميناء الإسكندرية كل من اللواء نهاد شاهين نائب وزير النقل، واللواء إيهاب صلاح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، واللواء عبد القادر درويش رئيس مجلس إدارة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض.