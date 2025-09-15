محافظ جنوب سيناء: نجاح مؤتمر الجمعية البرلمانية من أجل المتوسط يعكس مكانة مصر الدولية

ودّع الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بمطار شرم الشيخ الدولي، عقب اختتام فعاليات اجتماعات الجمعية البرلمانية من أجل المتوسط، التي استضافتها مدينة السلام على مدار يومين بمشاركة وفود برلمانية رفيعة المستوى من 43 دولة تمثل ضفتي البحر المتوسط.

وخلال وداعه، أعرب المحافظ عن اعتزازه باستضافة شرم الشيخ لهذا الحدث البرلماني الدولي، مؤكدًا أن النجاح التنظيمي للمؤتمر يعكس مكانة مصر وريادتها الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن الوفود المشاركة أبدت إعجابها الكبير بالأمن والاستقرار الذي تنعم به المدينة وبالمقاصد السياحية الفريدة التي زارتها، ومن أبرزها ، "متحف شرم الشيخ" فضلًا عن المحميات الطبيعية والشواطئ الخلابة التي تتميز بها، فضلا على زيارة دير سانت كاترين بما يحمله من قيمة روحية وتاريخية عالمية.

وقال الدكتور خالد مبارك: "نجاح هذا الحدث يؤكد أن شرم الشيخ ستظل مدينة السلام والحوار، وواجهة أولى لاستضافة الفعاليات الدولية الكبرى، بما يدعم السياحة ويُعزّز صورة مصر عالميًا."

وأشاد المحافظ بروح التعاون التي سادت أعمال الجمعية ، مؤكدًا أن تنظيم مثل هذه الفعاليات يُسهم في تنشيط السياحة وتعزيز العلاقات بين دول البحر المتوسط، موجهًا الشكر لجميع الأجهزة التنفيذية والأمنية التي ساهمت في إنجاح هذا الحدث على أعلى مستوى.