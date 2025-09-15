"نحل حي" .. مصر للطيران تنقل شحنة حساسة إلى السعودية

نجحت شركة مصر للطيران للشحن الجوي في تلبية رغبات عملائها من خلال تنفيذ عملية شحن خاصة تمثلت في نقل شحنة من النحل الحي من مطار القاهرة الدولي إلى مطار الباحة بالمملكة العربية السعودية، وذلك لأول مرة.

ويعد هذا الإنجاز حدثًا مميزًا، حيث استقبل مطار الباحة لأول مرة هذا النوع من الشحنات الحساسة، إلى جانب استقباله لطائرة شحن جوي ذات طراز عريض لأول مرة، مما يعكس أهمية العملية وخصوصيتها.

وقد حرصت الشركة على اتخاذ جميع الإجراءات الفنية واللوجستية اللازمة، بما في ذلك المحافظة على سلاسل التبريد والامتثال لمعايير السلامة الصارمة منذ استلام الشحنة بمجمع بضائع القاهرة وحتى وصولها بسلام إلى وجهتها النهائية دون أي تلفيات.

ويؤكد هذا النجاح قدرة مصر للطيران للشحن الجوي على الاستجابة لاحتياجات العملاء المتنوعة وتوفير حلول شحن متخصصة تخدم مختلف القطاعات، بما في ذلك المنتجات الزراعية والبضائع ذات الطبيعة الخاصة، بما يدعم حركة التجارة بين مصر والمملكة العربية السعودية.