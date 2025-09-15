المؤبد لـ 6 أفراد كونوا جماعة إجرامية بطوخ لإيواء وتهريب المهاجرين عبر الدروب الصحراوية

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار مصطفى سعيد عبد الحميد الخدل، بالسجن المؤبد، لـ 6 متهمين، بينهم 4 سيدات، لاتهامهم بإدارة جماعة إرهابية، وتهيئة مكان لإيواء المهاجرين المهربين والانضمام إلى جماعة إجرامية منظمة لتهريب المهاجرين بدائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 15930 لسنة 2024 جنايات طوخ، والمقيدة برقم 3904 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهمين "عامر. م. م. ح"، هارب، و"أحمد. أ. ا. ع"، هارب، و"حمت. م. م. ح"، هاربة، و"آية ب. ع. ب"، هاربة، و"عزة. م. م. ح"، 48 سنة، مخلي سبيلها، ربة منزل، ومقيمة كوم الأطرون مركز طوخ، و"صفاء. م. ا. س"، 45 سنة، مخلى سبيلها، ربة منزل، ومقيمة بذات العنوان، لأنهم في تاريخ سابق على تحرير المحضر، بدائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية، المتهم الأول، أدار جماعة إرهابية منظمة لتهريب المهاجرين، معرضا حياتهم للخطر، وذلك عن طريق الدروب الصحراوية الوعرة، وقد حقق من ذلك الربح والنفع المادي على النحو المبين بالأوراق، حال كون تلك الجريمة ذات طابع غير وطني، كما هيأ مكانا لإيواء المهاجرين المهربين، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أن المتهمين من الثاني حتى الأخير، انضموا إلى جماعة إجرامية منظمة لتهريب المهاجرين، ومنهم ذات الأسماء السابقة، معرضين حياتهم للخطر وذلك عن طريق الدروب الصحراوية الوعرة، وقد حققوا من ذلك الربح والنفع المادي على النحو المبين بالأوراق، حال كون تلك الجريمة ذات طابع غير وطني.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين جميعا، قاموا بتهريب المهاجرين، وهم ذات الأسماء السابقة، حال كون بعض المهاجرين أطفالًا ويزيد عددهم على 20، بأن قاموا بنقلهم بطريقة غير مشروعة من دولة إلى أخرى، بغرض الحصول على منفعة مادية، على النحو المبين بالأوراق، وكان من شأن تلك الجريمة تهديد حياة المهاجرين وتعريض صحتهم للخطر.