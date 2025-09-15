قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«اتخاذ ما يلزم لحماية أمننا ومصالحنا».. الرئيس السيسي أمام القمة العربية: وحدتنا نقطة ارتكاز أساسية للتعامل مع التحديات
تركيا تتحدى: لدينا ما يكفي من الأدوات والقوة للتحرك ضد إسرائيل
رئيس جهورية القمر المتحدة: العدوان الإسرائيلي على الدوحة لا يستهدف قطر وحدها
الرئيس السيسي يعزي رئيس وزراء باكستان في ضحايا الفيضانات
رئيس إيران في قمة الدوحة: من سمع رجلا ينادي على المسلمين ولم يجبه فليس بمسلم
رئيس الصومال: هجوم إسرائيل على قطر تهديد خطير للأمن والسلم الدوليين
مفتي الجمهورية يبحث مع نظيره الكازاخستاني سبل التعاون في مجالات الفتوى والتأهيل العلمي
وزير التعليم: منح أوائل مادة البرمجة فرصة تدريب في الشركات اليابانية
الداخلية تكشف حقيقة فيديو فصل شرطى بالقاهرة لتجاوزه سلوكيًا أثناء العمل
آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 15-9-2025
حصار.. أول رد فعل من نتنياهو على القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة
البابا تواضروس يلتقي الأساقفة العموم بالقاهرة | صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المؤبد لـ 6 أفراد كونوا جماعة إجرامية بطوخ لإيواء وتهريب المهاجرين عبر الدروب الصحراوية

محكمة
محكمة
إبراهيم الهواري

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار مصطفى سعيد عبد الحميد الخدل،  بالسجن المؤبد، لـ 6 متهمين، بينهم 4 سيدات، لاتهامهم بإدارة جماعة إرهابية، وتهيئة مكان لإيواء المهاجرين المهربين والانضمام إلى جماعة إجرامية منظمة لتهريب المهاجرين بدائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 15930 لسنة 2024 جنايات طوخ، والمقيدة برقم 3904 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهمين "عامر. م. م. ح"، هارب، و"أحمد. أ. ا. ع"، هارب، و"حمت. م. م. ح"، هاربة، و"آية ب. ع. ب"، هاربة، و"عزة. م. م. ح"، 48 سنة، مخلي سبيلها، ربة منزل، ومقيمة كوم الأطرون مركز طوخ، و"صفاء. م. ا. س"، 45 سنة، مخلى سبيلها، ربة منزل، ومقيمة بذات العنوان، لأنهم في تاريخ سابق على تحرير المحضر، بدائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية، المتهم الأول، أدار جماعة إرهابية منظمة لتهريب المهاجرين، معرضا حياتهم للخطر، وذلك عن طريق الدروب الصحراوية الوعرة، وقد حقق من ذلك الربح والنفع المادي على النحو المبين بالأوراق، حال كون تلك الجريمة ذات طابع غير وطني، كما هيأ مكانا لإيواء المهاجرين المهربين، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع أمر الإحالة أن المتهمين من الثاني حتى الأخير، انضموا إلى جماعة إجرامية منظمة لتهريب المهاجرين، ومنهم ذات الأسماء السابقة، معرضين حياتهم للخطر وذلك عن طريق الدروب الصحراوية الوعرة، وقد حققوا من ذلك الربح والنفع المادي على النحو المبين بالأوراق، حال كون تلك الجريمة ذات طابع غير وطني.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين جميعا، قاموا بتهريب المهاجرين، وهم ذات الأسماء السابقة، حال كون بعض المهاجرين أطفالًا ويزيد عددهم على 20، بأن قاموا بنقلهم بطريقة غير مشروعة من دولة إلى أخرى، بغرض الحصول على منفعة مادية، على النحو المبين بالأوراق، وكان من شأن تلك الجريمة تهديد حياة المهاجرين وتعريض صحتهم للخطر.

القليوبية محكمة طوخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمير قطر و رئيس دولة الإمارات

بعد مهاجمة الدوحة..اتفاقيات إبراهيم مهددة بخسارة 6 تريليونات دولار

رضا عبد العال

كلام الخطيب مأثر فيهم.. رضا عبد العال يتغني بثنائي الأهلي

المتهمين

قرار بشأن المتهمين بإدارة كيان للأعمال المنافية للآداب بحدائق أكتوبر

قبل بدء محاكمتها.. ماذا قالت المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا

قبل بدء محاكمتها.. ماذا قالت المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار اليوم الإثنين 15-9-2025 في مصر

محمود الخطيب

ميدو: حسام غالي قال الحقيقة .. وأتفق مع عدم ترشح الخطيب

بنيامين نتنياهو

حصار.. أول رد فعل من نتنياهو على القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة

سلوت ومحمد صلاح

بعد هدفه القاتل .. سلوت يفاجئ محمد صلاح بهذا القرار

ترشيحاتنا

"القابضة لمياه الشرب" توقع بروتوكول تعاون مع "بتروسيف"

"القابضة لمياه الشرب" توقع بروتوكول تعاون مع "بتروسيف"

"القابضة لمياه الشرب" توقع بروتوكول تعاون مع "بتروسيف"

"القابضة لمياه الشرب" توقع بروتوكول تعاون مع "بتروسيف"

سعر الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تراجع سعر الذهب لأول مرة بعد قفزات كبيرة

بالصور

للأصحاء والمرضى.. نظام غذائي لعلاج النقرس

النقرس
النقرس
النقرس

التدخين الإلكتروني.. بديل أقل ضررًا أم وهم قاتل؟

التدخين الإلكتروني.. بديل أقل ضررًا أم وهم قاتل؟
التدخين الإلكتروني.. بديل أقل ضررًا أم وهم قاتل؟
التدخين الإلكتروني.. بديل أقل ضررًا أم وهم قاتل؟

بتحب تطرقعهم ..ما تأثير فرقعة الأصابع

فرقعة الأصابع
فرقعة الأصابع
فرقعة الأصابع

رجيم الأرداف..خطة ذكية للتخلص من الدهون العنيدة والحصول على قوام مثالي

رجيم الأرداف
رجيم الأرداف
رجيم الأرداف

فيديو

نجوم لم يكتمل حفل زفافهم

قصص زفاف نجوم لم تكتمل.. محمد منير يترك نجلاء بدر قبل الزفاف.. وناهد السباعي تنسحب في اللحظة الأخيرة

أول وزيرة AI في العالم

أول وزيرة AI في العالم ... ألبانيا تعين وزيرة افتراضية بالذكاء الاصطناعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

المزيد