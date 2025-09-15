نور النبوي يدخل عالم الرومانسية الكوميدية بفيلم "كان يا مكان"

يستعد النجم نور النبوي لخوض أحدث مشاريعه السينمائية من خلال فيلم "كان يا مكان"، وهو فيلم رومانسي كوميدي يمثل أول بطولة مطلقة له في هذا النوع من الأعمال.

وقد عُرف نور باختياراته الدقيقة للأعمال التي تمس عقله وروحه معاً.

الفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج أحمد عماد، ، ويجمع توليفة شبابية مليئة بالحيوية، من بينهم ياسمينا العبد ومروان مسلماني وآخرون، لينضموا إلى نور في تقديم تجربة سينمائية منعشة.

ويمتد تصوير الفيلم بين مواقع متعددة، أبرزها محافظة الأقصر، حيث يقضي نور شهراً كاملاً وسط أجواءها الثقافية والتاريخية الغنية، إلى جانب مشاهد أخرى يتم تصويرها في القاهرة.

ومن خلال "كان يا مكان"، يؤكد نور النبوي مجدداً مكانته كفنان يمنح كل طاقته للأدوار التي تتحداه وتتوافق مع روحه، ليكشف هذا المشروع عن جانب خفيف ورومانسي من موهبته، ويعزز مكانته كأحد أبرز صنّاع السينما المتفردين في جيله.