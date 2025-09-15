قرار جمهوري بتجديد تعيين رمضان الدوماني عميدًا لـ «صيدلة كفر الشيخ»

أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، عن صدور قرار جمهوري بتعيين الدكتور رمضان أحمد الدوماني، عميدًا لكلية الصيدلة بجامعة كفر الشيخ.

السيرة الذاتية لعميد صيدلة كفر الشيخ

تخرج الدكتور رمضان الدوماني في كلية الصيدلة جامعة طنطا عام 1991، وحصل على درجة الماجستير، عام 1999، ونال درجة الدكتوراة من جامعة طنطا عام 2003.

عُين «الدوماني»، مدرسًا مساعدًا بكلية الصيدلة جامعة المنيا، عام 2002، ورُقي مدرسًا بالكلية عام 2004، ثم انتقل إلي العمل في كلية الصيدلة جامعة حلوان كأستاذ مساعد، عام 2008م، ونال درجة الأستاذية، عام 2013، ثم عُين عميدًا لكلية الصيدلة بجامعة كفر الشيخ، في عام 2015، وشغل منصب قائم بأعمال عميد الكلية، حتى جرى تجديد تعيينه عميدًا لكلية الصيدلة لفترة جديدة.

جدير بالذكر أن الدكتور رمضان الدوماني من مواليد قرية محلة حسن بمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وله العديد من الأبحاث العلمية المرموقة والمؤلفات القيمة، وأشرف وناقش العديد من رسائل الماجستير والدكتوراة في مختلف الجامعات المصرية.