بدء تنفيذ محطة معالجة صرف صحي لخدمة أهالي الناصرية بكفر الشيخ.. صور

شهدت قرية الناصرية التابعة لمركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الإثنين، تسليم الموقع المخصص لإقامة محطة معالجة الصرف الصحي الكبرى بالقرية، بطاقة إنتاجية تصل إلي 10 آلاف متر مكعب يوميًا، على مساحة 10 أفدنة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

وفي سياق متصل، قامت الدكتورة آمال بركات، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، بتكليف لجنة مشتركة برئاسة نائب رئيس المركز محمد ضبعون، وبمشاركة ممثلي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، لتسليم الموقع رسميًا للشركة المنفذة بحضور مقاول الأعمال، وذلك لاعتماد محضر تسليم الموقع من مقر ديوان مجلس المدينة.

وأكدت رئيس المدينة، أنّ المشروع الجديد يمثل نقلة نوعية في البنية التحتية لقرى الناصرية، كوم الحجة، دار السلام، العلامية، وتوابعهم، حيث يأتي ضمن خطة الدولة لتوصيل خدمات الصرف الصحي للمناطق المحرومة، وتحسين جودة المياه في مصرف كتشنر، أحد أهم المصارف المائية بمحافظات الدلتا.

ويُعد المشروع من أكبر المشروعات الخدمية بالمنطقة ويمول بمنحة مقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، في إطار الشراكة بين مصر والمؤسسات الدولية الداعمة لمشروعات البنية التحتية.