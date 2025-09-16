في ظل سكوت دولي.. مصر حائط صد ودعم للشعب الفلسطيني|تفاصيل على مر التاريخ

ما زال جيش الاحتلال يوسع عملياته في قطاع غزة، غير مهتم بالتصريحات التي تدينه، ضاربا بقوانين المجتمع الدولي عرض الحائط، حيث شن هجوما على الدوحة، مستهدفا الوفد التفاوضي لحركة حماس.

القمة العربية بالدوحة

وبالأمس، شهد العالم القمة العربية الطارئة بالدوحة، للتنديد بالهجوم الصهيوني على الدوحة وقطاع غزة، وتصدرت تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المنعقدة في الدوحة، بشأن العدوان الإسرائيلي على العاصمة القطرية، المواقع والصحف العبرية.

تصريحات الرئيس السيسي تتصدر المشهد

ونشرت صحيفة “هآرتس” العبرية تصريحات الرئيس السيسي تحت عنوان “الإجراءات الإسرائيلية تخرب اتفاقيات السلام القائمة مع دول المنطقة”.

الرئيس السيسي يخاطب الشعب الإسرائيلي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي حديثه لشعب إسرائيل قائلا: “إن ما يجرى حاليا يقوض مستقبل السلام، ويهدد أمنكم، وأمن جميع شعوب المنطقة، ويضع العراقيل أمام أي فرص لأي اتفاقيات سلام جديدة، بل ويجهض اتفاقات السلام القائمة مع دول المنطقة”.

دعم مصري مستمر لأهالي غزة

وتستمر مصر في تقديم الدعم الكامل للشعب الفلسطيني بالرغم من التعنت الإسرائيلي الواضح، حيث شرعت شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية ضمن قافلة "زاد العزة.. من مصر إلى غزة"، اليوم الثلاثاء، في الدخول إلى الفلسطينيين بقطاع غزة من البوابة الفرعية لميناء رفح البري وصولا إلى معبر كرم أبو سالم جنوب شرق القطاع، حيث تخضع الشاحنات للتفتيش من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل أن تدخل إلى الفلسطينيين بالقطاع.