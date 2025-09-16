قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: التنمية العمرانية والتعليم المتقدم في مقدمة أولويات الدولة
لوكسمبورج في طريقها للاعتراف بدولة فلسطين
هل يشارك زيزو أمام سيراميكا كليوباترا؟.. طبيب الأهلي يحسم الجدل
الدولار اليوم.. استقرار نسبي في البنوك المصرية مع اختلافات طفيفة
اليونسكو: مصر تبذل جهودًا كبيرة في التعليم الرقمي والبحث العلمي
رئيس قضايا الدولة لـ صدى البلد: الهيئة تراجع العقود قبل التوقيع عليها .. حوار
مدبولي يشهد توقيع مذكرات تعاون مع اليونسكو لتدشين الأكاديمية الدولية للعمارة بالعاصمة الإدارية
في ظل سكوت دولي.. مصر حائط صد ودعم للشعب الفلسطيني|تفاصيل على مر التاريخ
الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولي عاجل لحماية المدنيين في مدينة غزة
132 جامعة و19 فرعًا دوليًا.. أيمن عاشور يستعرض إنجازات التعليم العالي في مصر
بينهم ثلاثة أطفال.. إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب توك توك بالدقهلية
هروب نتنياهو من مقر إقامته في القدس المحتلة
في ظل سكوت دولي.. مصر حائط صد ودعم للشعب الفلسطيني|تفاصيل على مر التاريخ

إسراء صبري

ما زال جيش الاحتلال يوسع عملياته في قطاع غزة، غير مهتم بالتصريحات التي تدينه، ضاربا بقوانين المجتمع الدولي عرض الحائط، حيث شن هجوما على الدوحة، مستهدفا الوفد التفاوضي لحركة حماس.

القمة العربية بالدوحة

وبالأمس، شهد العالم القمة العربية الطارئة بالدوحة، للتنديد بالهجوم الصهيوني على الدوحة وقطاع غزة، وتصدرت تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المنعقدة في الدوحة، بشأن العدوان الإسرائيلي على العاصمة القطرية، المواقع والصحف العبرية.

 تصريحات الرئيس السيسي تتصدر المشهد

الرئيس السيسي يشارك في مؤتمر عبر تقنية

ونشرت صحيفة “هآرتس” العبرية تصريحات الرئيس السيسي تحت عنوان “الإجراءات الإسرائيلية تخرب اتفاقيات السلام القائمة مع دول المنطقة”.

الرئيس السيسي يخاطب الشعب الإسرائيلي 

كلمة الرئيس السيسي في قمة الدوحة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي حديثه لشعب إسرائيل قائلا: “إن ما يجرى حاليا يقوض مستقبل السلام، ويهدد أمنكم، وأمن جميع شعوب المنطقة، ويضع العراقيل أمام أي فرص لأي اتفاقيات سلام جديدة، بل ويجهض اتفاقات السلام القائمة مع دول المنطقة”.

دعم مصري مستمر لأهالي غزة

وتستمر مصر في تقديم الدعم الكامل للشعب الفلسطيني بالرغم من التعنت الإسرائيلي الواضح، حيث شرعت شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية ضمن قافلة "زاد العزة.. من مصر إلى غزة"، اليوم الثلاثاء، في الدخول إلى الفلسطينيين بقطاع غزة من البوابة الفرعية لميناء رفح البري وصولا إلى معبر كرم أبو سالم جنوب شرق القطاع، حيث تخضع الشاحنات للتفتيش من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل أن تدخل إلى الفلسطينيين بالقطاع.

قطاع غزة الاحتلال الدوحة الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي

عائلات الأسرى الإسرائيليين في مظاهرات سابق

هروب نتنياهو من مقر إقامته في القدس المحتلة

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 16-9-2025

الاهلي

مدرب أجنبي جديد يقود الأهلي في القمة المرتقبة أمام الزمالك

الفراخ والبيض

تراجع جديد.. كم بلغت أسعار الدواجن اليوم في الأسواق للمستهلك؟

الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 16-9-2025 في مصر

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2025

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ.. اتحاد منتجي الدواجن يكشف السعر العادل لكيلو الفراخ

لحظة إخماد الحريق

إخماد حريق اندلع في مدخنة مطعم شهير أسفل كوبري الدقي.. صور

سعر الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تراجع سعر الذهب لأول مرة بعد قفزات كبيرة

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

