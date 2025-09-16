قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غزة.. تسجيل 3 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية نتيجة المجاعة وسوء التغذية

محمود نوفل


أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة تسجيل  3 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية نتيجة المجاعة وسوء التغذية، بينهم 1 طفل، ليرتفع إجمالي وفيات سوء التغذية إلى 428 شهيدًا، من بينهم 146 طفلا.

ومنذ إعلان (IPC) للمجاعة في غزة، فقد سُجّلت 150 حالة وفاة، من بينهم 31 طفل.

وفي وقت سابق، حذر توم فليتشر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية، من أن عدد الأشخاص الذين يواجهون جوعا كارثيا في غزة قد يزيد عن نصف مليون شخص ليتجاوز 640 ألفا هذا الشهر.

وأكد فليتشر، في مؤتمر صحفي، أنه كان من الممكن التنبؤ والوقاية من المجاعة التي تشهدها غزة حاليا، لافتا إلى أن الأمم المتحدة وشركاءها قادرون على إنقاذ الأرواح في القطاع على نطاق واسع إذا سمح لهم بذلك كما فعلوا خلال وقف إطلاق النار في وقت سابق من هذا العام.

وأوضح أن خطة وقف المجاعة في غزة بسيطة: "وقف إطلاق النار، ودخول مئات الشاحنات يوميا، ووصول كامل، وطرق آمنة، وإنهاء التأخيرات البيروقراطية، واستعادة الكهرباء والمياه، والسماح بالحركة التجارية. كل هذا ليس معقدا".

وقال إن الأزمة في غزة تحدث في ظل "تآكل قواعد الحرب يوما بعد يوم"، مشيرا في الوقت نفسه إلى تحدث وزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي صراحة عن "تدمير غزة وإجبار الناس على النزوح بشكل دائم وقصف المساعدات الغذائية".

