الدولار يتراجع بنسبة 0.2% قبل اجتماع الفيدرالي الأمريكي وسط ترقب لخفض الفائدة

انخفض الدولار أمام معظم العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم /الثلاثاء/، في ظل ترقب المستثمرين لانطلاق اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق اليوم، على أن يختتم غدا /الأربعاء/.



وذكرت بيانات منصة "ماركت ووتش" أن مؤشر الدولار تراجع بنسبة 0.2% إلى مستوى 97.3 نقطة، بعد أن سجل أعلى مستوى عند 97.7 نقطة وأدنى مستوى عند 97.2 نقطة.



وفي المقابل، ارتفع الدولار الاسترالي أمام نظيره الأمريكي بنسبة 0.3% إلى 0.6673، كما صعد الدولار الكندي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.5% إلى 0.7262 في التوقيت ذاته.



وتشير التوقعات على نطاق واسع إلى أن الفيدرالي سيقرر خفض أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، في وقت تتزايد فيه الضغوط من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمضي في خفض أكبر لتكاليف الاقتراض.



وحسب أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي"، تسعر الأسواق احتمالية بنسبة 99.6% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مقابل 0.4% فقط للإبقاء على المعدلات الحالية دون تغيير.



وكان ترامب قد صرح في وقت سابق عبر منصة "تروث سوشال" بأن المفاوضات مع الصين تسير بشكل جيد، مشيرا إلى التوصل لاتفاق مبدئي بشأن تطبيق "تيك توك" مع بكين.

