أول دولة يزورها أمير قطر عقب العدوان الإسرائيلي على الدوحة
مسئول عسكري إسرائيلي: 40% من سكان غزة نزحوا إلى المناطق الجنوبية
وزير السياحة والآثار: 22% زيادة في أعداد السائحين الوافدين لمصر حتى يوليو 2025
إضافة المواليد 2025.. خطوات تحديث بطاقات التموين عبر مصر الرقمية
مأساة بالدقي.. طالب يُنهي حياته بعد خسارة أمواله في لعبة إلكترونية
الصحة: الخط الساخن 105 يحقق إنجازًا كبيرا خلال أغسطس بحل جميع الشكاوى
مدبولي: الأكاديمية الدولية للعمارة تعزز مكانة مصر كمنصة إقليمية وعالمية للمعرفة والإبداع
وزير المالية: عرضت 3 حزم تيسيرات جديدة على رئيس الوزراء.. ونحتاج إطارًا مؤسسيًا مع القطاع العقاري
المشاط: تمويلات تنموية بـ 1.7 مليار دولار دعمت مشروعات سكاتك في برنامج "نوفي"
رسائل حاسمة.. ماذا قال الرئيس السيسي في القمة العربية والإسلامية؟
توقيع مذكرات تفاهم بين مصر وجامعات فرنسية وإيطالية وهولندية لدعم التعليم المعماري والعمراني
فريد: إصدار سندات توريق بنحو 211 مليار جنيه منذ 2022.. وتلقينا 31 طلبًا لتأسيس صناديق عقارية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

الدولار يتراجع بنسبة 0.2% قبل اجتماع الفيدرالي الأمريكي وسط ترقب لخفض الفائدة

الدولار
الدولار
أ ش أ

 انخفض الدولار أمام معظم العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم /الثلاثاء/، في ظل ترقب المستثمرين لانطلاق اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق اليوم، على أن يختتم غدا /الأربعاء/.


وذكرت بيانات منصة "ماركت ووتش" أن مؤشر الدولار تراجع بنسبة 0.2% إلى مستوى 97.3 نقطة، بعد أن سجل أعلى مستوى عند 97.7 نقطة وأدنى مستوى عند 97.2 نقطة.


وفي المقابل، ارتفع الدولار الاسترالي أمام نظيره الأمريكي بنسبة 0.3% إلى 0.6673، كما صعد الدولار الكندي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.5% إلى 0.7262 في التوقيت ذاته.


وتشير التوقعات على نطاق واسع إلى أن الفيدرالي سيقرر خفض أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، في وقت تتزايد فيه الضغوط من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمضي في خفض أكبر لتكاليف الاقتراض.


وحسب أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي"، تسعر الأسواق احتمالية بنسبة 99.6% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مقابل 0.4% فقط للإبقاء على المعدلات الحالية دون تغيير.


وكان ترامب قد صرح في وقت سابق عبر منصة "تروث سوشال" بأن المفاوضات مع الصين تسير بشكل جيد، مشيرا إلى التوصل لاتفاق مبدئي بشأن تطبيق "تيك توك" مع بكين.
 

الدولار العملات المستثمرين

عائلات الأسرى الإسرائيليين في مظاهرات سابق

هروب نتنياهو من مقر إقامته في القدس المحتلة

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 16-9-2025

الاهلي

مدرب أجنبي جديد يقود الأهلي في القمة المرتقبة أمام الزمالك

الفراخ والبيض

تراجع جديد.. كم بلغت أسعار الدواجن اليوم في الأسواق للمستهلك؟

الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 16-9-2025 في مصر

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2025

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ.. اتحاد منتجي الدواجن يكشف السعر العادل لكيلو الفراخ

الزمالك

الزمالك يدرس التعاقد مع مصطفى أشرف

قمة الدوحة

قمة الدوحة بين رمزية الإدانة وضياع فرصة الردع الفعلي للعدوان الإسرائيلي.. محلل يوضح

محافظ أسيوط يتفقد استعدادات المدارس للعام الدراسي الجديد

محافظ أسيوط يواصل جولاته الميدانية بمدارس ساحل سليم والبداري استعدادًا للعام الدراسي الجديد

القمة العربية

قمة الدوحة.. إجماع عربي وإسلامي على مواجهة شاملة لإسرائيل بين المسارات القانونية والسياسية والاقتصادية

بالصور

10 طرق طبيعية لتنظيف القولون

10 طرق طبيعية لتنظيف القولون..
10 طرق طبيعية لتنظيف القولون..
10 طرق طبيعية لتنظيف القولون..

تسلا تواجه حرب قانونية بقيمة 329 مليون جنيه بسبب السيارات ذاتية القيادة

تسلا
تسلا
تسلا

أعراض الذبحة الصدرية: كيف تميزها ومتى تطلب المساعدة الطبية؟

أعراض الذبحة الصدرية: كيف تميزها ومتى تطلب المساعدة الطبية؟
أعراض الذبحة الصدرية: كيف تميزها ومتى تطلب المساعدة الطبية؟
أعراض الذبحة الصدرية: كيف تميزها ومتى تطلب المساعدة الطبية؟

سعرها 130 ألف دولار.. سيارة كورفيت C8 تشتعل فجأة داخل بنزينة

كورفيت
كورفيت
كورفيت

رسائل السيسي في القمة العربية

رسائل حاسمة.. ماذا قال الرئيس السيسي في القمة العربية والإسلامية؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

