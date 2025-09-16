المشاط: 25 مليار جنيه استثمارات للبدء في مشروعات المرحلة الثانية من حياة كريمة

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا تستعرض فيه تطورات ومستهدفات المشروع القومي لتطوير الريف المصري “حياة كريمة» بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري 25/2026.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن مبادرة «حياة كريمة» تعد نموذجًا تنمويًا غير مسبوق في التنمية الاقتصاديّة والعُمرانيّة، لافتة إلى إشادة الـمؤسسات والـمنظمات الدولية بها، وتسجيلها على منصّة مُسرّعات تحقيق الأهداف الأمميّة في يوليو 2020، وعلى منصّة أفضل الـمُمارسات الدوليّة العمليّة في يوليو 2021، التابعتين لإدارة الشئون الاقتصاديّة والاجتماعيّة للأمم الـمُتحدة (UNDESA).

وأضافت «المشاط»، أن «حياة كريمة»، تتميز باتساع نطاق تغطيتها ليشمل كل المحافظات الريفية بالجمهورية، لتغطي نحو 60% من التعداد الإجمالي لسكان مصر، فضلا عن شمولها مُعظم الأهداف الأمميّة الـمُستدامة وبخاصة تلك الـمُتعلّقة بالصحّة، وتوفير مياه الشرب النقيّة، والصرف الصحّي، وللأبعاد الثلاثة للتنمية الـمُستدامة، بشمولها على سياسات وبرامج تنمويّة تُراعي الجوانب الاقتصاديّة والبيئيّة والعُمرانيّة، علاوة على الجوانب الاجتماعيّة الـمُتعلّقة بتحسين الخدمات العامة بالقرى الـمصريّة والتفاوتات الاجتماعيّة لسكان الريف، مؤكدة المتابعة المستمرة للمبادرة تنفيذًا لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بسرعة إنجاز المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة.

*الاستثمارات المخصصة للمرحلة الثانية بخطة *2025/2026

وأوضحت أن جُملة الاعتمادات الـماليّة الـمُقرّرة للـمرحلة الأولى بلغت 350 مليار جنيه، فضلاً عن توجيه 25 مليار جنيه للبدء في تنفيذ مُستهدفات الـمرحلة الثانية في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي خلال العام الـمالي (25/2026)، قابلة للزيادة مع تطوّر البرنامج التنفيذي للأعمال الـمُستهدفة، مشيرة إلى ارتباط الـمُبادرة بجدول زمني مُحدّد للتنفيذ على مراحل، لكل مرحلة نطاق جغرافي مُحدّد، وأهداف مُقرّرة مُسبقًا، واعتمادات ماليّة مُقُدرة لبرامج العمل الـمرحلي.

*تعزيز المُشاركة المجتمعية*

وتابعت الوزيرة؛ أنه تعزيزًا لـمبدأ الحوكمة الجيّدة للتوعية والـمُشاركة الـمُجتمعيّة في إنجاح الـمُبادرة، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي تطبيق الـمحمول "شارك"، وهو ما يسمح بنشر البيانات التفصيليّة لأهم الـمشروعات الـمُنفّذة أو الجاري تنفيذها لتوعية الـمُواطنين بالإنجازات التي تمت أو تتم على أرض الواقع، وإبداء الرأي والـمشورة والـمُقترحات بشأن سُبُل تفعيل الـمشروعات الـمطروحة أو طرح أفكار مُبتكرة لـمشروعات جديدة تمهيدًا للدراسة وإدراجها بالخريطة الاقتصاديّة للـمُبادرة.

للحصول على تطبيق "شارك 2030" عبر متجر آبل

‏https://apps.apple.com/eg/app/sharek-2030/id1576704516

للحصول على تطبيق "شارك 2030" عبر جوجل بلاي

‏https://play.google.com/store/apps/details?id=com.project.egy2030

وأشارت «المشاط»، إلى الـمُتابعة الفاعلة والدقيقة لـمُستويات الأداء لضمان الشفافية والرقابة والـمُساءلة والإفصاح عن الـمعلومات، مشيرة إلى التقييم الذي أجرته الوزارة لأداء 50 قرية في الـمرحلة الأولى، وإعلان الوزارة عن الـمُوقف التنفيذي لبرامج وأعمال الـمرحلة الأولى ومُستتبعاتها من منظور تحقيق الأهداف واستفادة الـمُجتمع استرشادًا بمُؤشّرات ومعايير مُحدّدة قابلة للقياس الكمي، وهو ما يعد دليل قوي على حِرص الدولة على الـمُتابعة السليمة والـمُستمرة لـمُعدّلات أداء الـمُبادرة.

وذكرت أن المبادرة تلتزم باتباع نهج التخطيط الاستراتيجي القائم على تقرير الأوضاع القائمة قبل الـمُبادرة، ثم مُستهدفات الـمُبادرة، وأخيرًا، ما تحقّق من إنجازات في ضوء الـمُستهدفات الـمُعلنة والوقوف على عوامل النجاح والقصور واتخاذ ما يلزم من سياسات تحفيزيّة أو تصويبيّة للـمسارات التنمويّة، كما تعتمد على الـمُشاركة الـمُجتمعية في تقرير احتياجات "القرية الـمصريّة"، وفي الوقوف على إمكاناتها التنمويّة.

وأشارت إلى إقرار ضوابط ومُحدّدات لاختيار القرى التي تشملها الـمُبادرة في كل مرحلة، تطبيقًا لـمفهوم الاستهداف والتخطيط القائم على الأدِلّة، وذلك بالاعتماد على قواعد البيانات الـمُتوافرة لدى الجهاز الـمركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لفهم الخصائص الاقتصاديّة والاجتماعيّة والبيئيّة لكل قرية، وحالة الخدمات الـمُتوفّرة بها، ومنظومة التغيّرات الـمكانيّة.

*المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة*

وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية من مبادرة «حياة كريمة»، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذه المرحلة تستهدف 20 مُحافظة بعدد 52 مركزًا وإجمالي 1667 قرية يقطنُها 21.3 مليون نسمة، تُشكّل محافظات الصعيد نسبة 45% من الـمُحافظات الـمُستهدفة، و 36% من الـمراكز الـمُستهدفة و29% من القرى الـمُستهدفة، لافتة إلى الـمُستهدفات الكمية للأعمال التنفيذية للـمرحلة الثانية من المبادرة والتي تتمثل أهم أعمالها في قطاع الـمياه من خلال مد وتدعيم شبكات مياه الشرب بأطوال 2350كم، وتنفيذ محطّات مياه شرب بعدد 18 محطّة، ووصلات مياه الشرب بعدد 315 ألف وصلة، وقطاع الصرف الصحّي من خلال إضافة طلمبات محطّات مُعالجة صرف صحّي بعدد 97 محطّة، وبطاقة مليون م3/يوم، ووصلات صرف صحّي منزليّة بعدد 1.8 مليون وصلة.

*دمج البعد البيئي في مبادرة حياة كريمة*

وأكدت أنه في ضوء الجهود الـمبذولة لدمج البعد البيئي في مشروع «حياة كريمة»، من الـمُستهدف مُواصلة تنفيذ مُبادرة «القرية الخضراء»، التي تهدف إلى تأهيل قرى «حياة كريمة» لتتوافق مع أحدث الـمعايير البيئيّة العالـميّة للمجلس العالـمي للأبنية الخضراء، والحصول على شهادة «ترشيد» للـمُجتمعات الريفيّة الخضراء، بالتركيز على ثلاثة محاور أساسية هي «الطاقة، الـمياه، الـموارد»، لافتة إلى حصول أربع قرى على شهادة (قرية اللواء صبيح بالوادي الجديد 2024، قرية شما بالـمنوفيّة: 2024، قرية نهطاي بالغربيّة: 2023، قرية فارس بأسوان: 2022)، ومن الـمُستهدف تأهيل بقية القرى.

*أبرز مؤشرات المرحلة الأولى من المبادرة*

وأشار تقرير الوزارة إلى نصيب محافظات الصعيد من جملة مخصصات المرحلة الأولى لمبادرة «حياة كريمة»، حيث جاءت محافظة المنيا في المركز الأول بنسبة 18.2% بقيمة 43.22 مليار جنيه، تليها سوهاج بقيمة 43.18 مليار جنيه، تليها قنا بقيمة 39.41 مليار جنيه، ثم أسيوط بقيمة 34.41 مليار جنيه، فأسوان بقيمة 27.95 مليار جنيه.

كما لفت تقرير الوزارة إلى الأعمال الـمُنفّذة في الـمرحلة الأولى بنهاية النصف الأول من عام 24/2025، حيث تضمّنت الـمشروعات الـمُستهدفة نحو 23 ألف مشروع في 1477 قرية، تقع في 52 مركزًا في نطاق 20 مُحافظة بإجمالي 18 مليون مُستفيد، وبلغ مُتوسط مُعدّل التنفيذ للـمرحلة الأولى 86.5%، كما بلغت قيمة الـمُنصرف 298.3 مليار جنيه، ويخُص نصيب مُحافظات الصعيد 68% بإجمالي 237 مليار جنيه من مُخصّصات الـمرحلة الأولى، يستفيد منها 11 مليون مُواطن، بنسبة 61% من إجمالي الـمُستفيدين. وقد تم الانتهاء من 261 محطّة مياه شرب و1350 مشروع لوصلات مياه شرب بعدد 455 ألف وصلة منزلية بالقرى، بهدف تحسين مُعدّل إتاحة خدمات مياه الشرب لتصل إلى 100%، والانتهاء من 22 محطّة مُعالجة و591 مشروع صرف صحّي و878 مشروع وصلات صرف صحّي بعدد 1.37 مليون وصلة صرف صحّي منزليّة، بهدف تحسين مُعدّل إتاحة خدمات الصرف الصحّي من 20% إلى 90%، والانتهاء من 685 وحدة صحّية ومُستشفى مركزي و365 وحدة إسعاف و15 ألف فصل، ومحو أميّة 596 ألف مُواطن وإنشاء وتطوير 925 مركز شباب ضمن جهود الدولة لتطوير خدمات التنمية البشريّة.