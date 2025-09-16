قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هيئة الاستثمار تبحث تطوير مصانع الأسمدة لتتوافق مع آلية الاتحاد الأوروبي لتعديل حدود الكربون
ألمانيا تنتقد الاحتلال: الهجوم البري على غزة "خاطئ تماما"
عواصف رملية وترابية.. الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن حالة الطقس.. فيديو
بشرى مالية سارة للمعلمين| وزير التعليم: 1000جنيه حافز ومفيش جنيه هيتأخر
12 يوما من البحث.. انتشال جثمان الطفلة شيماء بعد غرقها بالنيل
الرئيس السيسي يبعث برقية تهنئة لرئيس نيبال بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الدستور
رئيس الوزراء يختار أمجد الوكيل عضوا بمجلس الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات المحطات النووية
تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا.. اعرف التفاصيل
وزير التعليم: لأول مرة .. اشراك المعلمين في وضع المناهج
منها تعليق بعض الاتفاقيات التجارية.. عقوبات أوروبية ضد دولة الاحتلال
مصر وروسيا تبحثان تعزيز التعاون المشترك وتفعيل مشروعات الضبعة والمنطقة الصناعية الروسية
هربت من الحرب في غزة فماتت بعضة كلب بأكتوبر.. والدة جوري تروي تفاصيل المأساة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

هيئة الاستثمار تبحث تطوير مصانع الأسمدة لتتوافق مع آلية الاتحاد الأوروبي لتعديل حدود الكربون

داليا الهواري نائب رئيس هيئة الاستثمار
داليا الهواري نائب رئيس هيئة الاستثمار
علياء فوزى

استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مؤتمرًا بعنوان "تطوير مصانع الأسمدة والالتزام بقواعد الاتحاد الأوروبي ونشر المعايير الخاصة بآليةCBAM “، وذلك بالتعاون مع وزارة الصناعة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وجهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة، واتحاد الصناعات المصرية وممثلي القطاع الخاص من المعنيين بتطبيق الآلية.

وفي كلمتها الافتتاحية أكدت الدكتور داليا الهواري- نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الهيئة تقوم بعقد سلسلة من المؤتمرات المرتبطة بالاستدامة البيئية التي تستهدف القطاع الخاص للتعامل مع التداعيات المترتبة علي تطبيق آليه تعديل حدود الكربون (CBAM) ، والتي أعلن الاتحاد الأوروبي عن دخولها حيز النفاذ بدءاً من يناير 2026، وما تفرضه من متطلبات جديدة من القطاع الخاص من مصنعين ومصدرين قد يمتد تأثيرها علي الآلاف من الشركات المصرية في القطاعات المتأثرة بالآلية وخاصة في القطاعات كثيفة الانبعاثات وفي مقدمتها الأسمدة، والحديد والصلب، والألمونيوم، والأسمنت.

 حيث تمثل صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبي من المنتجات المشمولة في آليه CBAM ما نسبته 6.94% من إجمالي صادرات مصر، و 21.8% من صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبي. أما صادرات الأسمدة إلى الاتحاد الأوروبي فقد بلغت قيمتها أكثر من 46% من إجمالي قيمة صادرات الأسمدة المصرية.

وأكدت الهواري أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تؤمن أن الآلية علي الرغم مما تفرضه من تحديات، إلا أنها تمثل فرصه لتبني ممارسات تصنيع مستدامة. وفي هذا الإطار وضعت الهيئة العامة خطة عمل داخلية تتوافق مع الخطة العامة للدولة للتعامل مع الآلية.

دعم القطاع الخاص

 وأكدت الدكتورة داليا الهواري علي الالتزام بدعم القطاع الخاص وعلي أهمية أن يسهم المؤتمر في تعزيز الوعين وبناء الشراكات، وتطوير الحلول العملية لوضع مصر على خريطة الاقتصاد الأخضر وسلاسل الإمداد العالمية.

مصر في المرتبة الثانية للتصدير الأسمدة للسوق الأوروبي 

والقى  الدكتورشريف الجبلي - رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات الضوء على أهمية الصناعات الكيماوية وبالأخص الأسمدة في الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن مصر تأتي في المرتبة الثانية بعد روسيا من حيث حجم صادرات الأسمدة إلى السوق الأوروبي، وأكد الجبلي على أن التحديات التي تفرضها الآلية تتطلب ضرورة التحرك العاجل من قبل كافة الجهات المعنية لطرح الحلول العملية للتعامل مع تداعيات الآلية، داعيًا إلى ضرورة البدء في إجراء تقييم فني وشامل يتسم بالدقة لكل مصنع من مصانع الأسمدة في مصر، بهدف الوقوف على الوضع القائم لكل منشأة، وتحديد جاهزيتها للامتثال لمتطلبات آلية تعديل الكربون (CBAM) لضمان استمرار النفاذ التنافسي للأسواق الخارجية.

وفي العرض التقديمي الذي قدمته  الدكتورة نرمين أبو العطا- مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية و وزير الصناعة للتنمية المستدامة، ورئيس الأمانة الفنية للمجموعة الوزارية المشكلة بقرار  رئيس مجلس الوزراء للتعامل مع آليه CBAM، ناقشت الدكتورة نرمين الجهود التي تقوم بها الأمانة الفنية التي تضم كافة الجهات المعنية في الدولة وممثلي القطاع الخاص لتعزيز الجاهزية في التعامل مع الآلية، وأوضحت أن آلية ال CBAM تأتي في إطار مجموعة من القوانين والآليات المناخية التي تندرج في إطار الصفقة الخضراء الأوروبية حتى عام 2030، و سلطت الضوء على أبرز محاور الخطة التنفيذية الوطنية، ومدى اتساقها الزمني مع الجدول المعلن لبدء تطبيق الآلية من قبل الاتحاد الأوروبي بما يضمن استعدادًا وطنيًا فعّالًا لمواكبة المتغيرات التنظيمية والبيئية القادمة.

وفيما يتعلق بالشق العملي والمعني به شركات الأسمدة، قدم  المهندس محمد البدري - المسئول الفني لملف الاسمدة بالهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات عرضاً تفصيلاً بشأن كيفية إعداد تقرير CBAM طبقًا لتحديثات المفوضية الاوروبية لقطاع الأسمدة، أعقبه عرضاً من  الدكتور محمود الشريدي - المدير الفني لمعمل الأسمدة بالهيئة عن إمكانيات الهيئة في فحص واختبار الاسمدة المختلفة طبقاً للمواصفات المصرية والعالمية.

ومن جهاز شئون البيئة قدمت الدكتورة أحلام فاروق - رئيس الادارة المركزية لحماية وتحسين الصناعة والطاقة عرضاً ناقشت فيه كيفية تطبيق آلية تعديل حدود الكربون في صناعه الأسمدة نحو صناعة خضراء، أعقبه عرض  الدكتور نادر علي - مدير عام الطاقة المستدامة عن دور الطاقة الجديدة والمتجددة في تعزيز التنافسية لصناعة الاسمدة في ضوء تطبيق آلية تعديل حدود الكربون الكربون.

واختُتم المؤتمر بالتأكيد على أهمية تكاتف الجهات الحكومية والخاصة لتحديث الصناعات الكيميائية، وخاصة الأسمدة بما يتوافق مع المتغيرات العالمية ومتطلبات التصدير للأسواق الأوروبية.

هيئة الاستثمار الصناعة الاستثمار صناعة الأسمدة حدود الكربون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عائلات الأسرى الإسرائيليين في مظاهرات سابق

هروب نتنياهو من مقر إقامته في القدس المحتلة

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 16-9-2025

الفراخ والبيض

تراجع جديد.. كم بلغت أسعار الدواجن اليوم في الأسواق للمستهلك؟

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ.. اتحاد منتجي الدواجن يكشف السعر العادل لكيلو الفراخ

الرئيس السيسي

قرار جمهورى بتعيين علاء حسن الشريف أمينًا عامًا لمجلس الوزراء

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء 16-9-2025

الذهب

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

الزمالك

حقيقة وجود شرط جزائي في عقد بيزيرا.. ومحاميه يؤكد: هدفه إسعاد جمهور الزمالك

ترشيحاتنا

الدكتور سلامة داود

اليوم.. غلق باب تسجيل الرغبات لطلاب جامعة الأزهر

فتاوى وأحكام

فتاوى وأحكام..كيف تشكر نعمة الله في 3 خطوات؟حكم مقولة «يقيني بالله يقيني»..حكم إفشاء الطبيب سر المريض إذا خشي الضرر على الآخرين

الدعاء

حكم مقولة «يقيني بالله يقيني».. الإفتاء توضح

بالصور

الصداع النصفي في مرحلته الأولى.. نكشف ما لا يمكن توقعه

يُعتبر الصداع النصفي من أكثر أنواع الصداع إنتشار حول العالم، حيث يؤثر على ملايين الأشخاص ويعيقهم عن أداء أعمالهم اليومية،
يُعتبر الصداع النصفي من أكثر أنواع الصداع إنتشار حول العالم، حيث يؤثر على ملايين الأشخاص ويعيقهم عن أداء أعمالهم اليومية،
يُعتبر الصداع النصفي من أكثر أنواع الصداع إنتشار حول العالم، حيث يؤثر على ملايين الأشخاص ويعيقهم عن أداء أعمالهم اليومية،

لماذا يكره الناس شبك BMW الأمامي.. إليك السر

BMW
BMW
BMW

بالمواصفات.. سعر بويك إلكترا L7 بعد طرحها رسميًا

بويك
بويك
بويك

التهاب القولون التقرحي.. الأعراض المبكرة وكيفية التعامل معه

التهاب القولون التقرحي.. الأعراض المبكرة وكيفية التعامل معه
التهاب القولون التقرحي.. الأعراض المبكرة وكيفية التعامل معه
التهاب القولون التقرحي.. الأعراض المبكرة وكيفية التعامل معه

فيديو

رسائل السيسي في القمة العربية

رسائل حاسمة.. ماذا قال الرئيس السيسي في القمة العربية والإسلامية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

المزيد