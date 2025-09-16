محافظ المنوفية: مبادرة "صحح مفاهيمك" مشروع وطني لتعزيز قيم الانتماء

ثمن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية دور وزارة الأوقاف في إطلاق مبادرة "صحح مفاهيمك" والمقرر لها يوم الاحد القادم 21 سبتمبر الجاري والتي تهدف إلى تصحيح المفاهيم الدينية والسلوكيات المجتمعية الخاطئة، وتعزيز قيم الانتماء والانضباط، من خلال معالجة قضايا تمس الواقع اليومي للمواطن، برؤية علمية وتربوية منضبطة، تستند إلى خطاب ديني رشيد، يعالج الظواهر السلبية بالتوعية والرحمة دون إدانة أو إقصاء.

وأكد محافظ المنوفية على تقديم كافة سبل الدعم لتنفيذ فعاليات المبادرة على أرض المحافظة ومتابعة مستمرة لآليات تنفيذها لضمان تحقيق أهدافها الوطنية كركيزة أساسية في بناء وعي مجتمعي مستنير وراسخ يستند إلى فهم ديني وإنساني صحيح، وذلك من خلال تصحيح المفاهيم المغلوطة والتصدي لكل الأفكار والسلوكيات المدمرة التي ينتج عنها تراجع القيم والأخلاق داخل المجتمع.

وأشار الدكتور محمد رجب خليفة وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية إلى أن المبادرة تستهدف تصحيح مجموعة واسعة من المفاهيم والسلوكيات السلبية التي تمس حياة الناس اليومية، وتؤثر على منظومة القيم الأخلاقية والدينية في المجتمع، وذلك من خلال خطة توعية وطنية شاملة تمتد لعام كامل ، تتناول أكثر من 40 موضوعًا وقضية مركزية تم اختيارها بعناية شديدة، لتغطي جوانب متعددة من الواقع المصري، ما بين قضايا اجتماعية وإنسانية وسلوكيات حياتية خاطئة، ومفاهيم دينية تحتاج إلى تصويب وإعادة بناء.

جدير بالذكر أن وزارة الاوقاف بصدد الاطلاق الشعبي للمبادرة بالصالة المغطاة بنادي النادي بالعاصمة الادارية الجديدة بمشاركة عدد من مختلف مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني .