الزراعة تكشف عن جهود المركزية لمكافحة الآفات في شهر أكتوبر

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن جهود الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، خلال شهر أكتوبر الماضي، فيما يتعلق بدعم المزارعين والمرور الميداني، لحماية الثروة النباتية فضلا عن التوعية والتدريب وصقل المهارات.



وقال الدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبالتنسيق مع قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، بتكثيف الجهود والمرور الدوري والدائم، والاهتمام بالمحاصيل الاستراتيجية الهامة.

وأشار إلى ان شهر أكتوبر، قد شهد تحركات ميدانية واسعة النطاق لمكافحة سوسة النخيل الحمراء وحماية محصول القمح ، كخطوة استباقية قبل موسم الزراعة، بالإضافة إلى نشر الوعي باستخدام بدائل المبيدات في المحاصيل التصديرية، مشيرا إلى انه تم توفير أجهزة حقن ورش المبيدات وكميات من المبيدات اللازمة لدير مار مينا بالإسكندرية، بهدف مكافحة أي إصابات قد تظهر بسوسة النخيل الحمراء والحد من انتشارها في منطقة الدير.

وقال أن الإدارة قد بدأت جولاتها التدريبية لرفع الوعي لدى المجتمع بآفة سوسة النخيل الحمراء، حيث تم استهداف دمج طلاب المدارس الزراعية في هذه الجهود، حيث تستهدف المرحلة الأولى من هذه الجولات 8 محافظات و 11 مركزًا، لتدريب حوالي 660 طالبًا، إلى جانب توعية المزارعين، لافتا إلى انه قد انطلقت أولى الجولات التدريبية في الوادي الجديد بمركزي بلاط وموط، بهدف تعريف الطلاب عمليًا على كيفية فحص النخيل داخل المزارع للتعرف على مظاهر الإصابة بسوسة النخيل الحمراء، وكذلك التدريب على كيفية العلاج والمتابعة، كما تم توفير المبيدات المدعومة من الوزارة وأجهزة حقن المبيدات لمواجهة الآفة.

وأكد رئيس الإدارة المركزية على أهمية استمرار الطلاب المدربون في عمليات المسح والاستكشاف الدوري للنخيل بعد انتهاء التدريب، وذلك بالتنسيق مع إدارات المدارس، على أن يتم الفحص الدوري كل 45 – 60 يومًا طول فترة الدراسة وما بعدها، مشيرا إلى انه تم تقسيم المراكز إلى مناطق وفقاً لتواجد الطلاب لضمان تغطية شاملة، بجانب توعية المزارعين بأهمية المعاملات بعد عمليات التقليم والتكريب وإزالة الفسائل باستخدام الكبريت الزراعي، مع توفير المبيدات لهم بنصف الثمن لتشجيعهم على المكافحة.

وأوضح رزق انه تم إطلاق حملات توعية مكثفة بشأن آفات محصول القمح، حيث بدأت مركز ببا بمحافظة بني سويف، كما تستهدف الإدارة 24 محافظة و 48 مركزًا كمرحلة أولى، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الإدارة المركزية للإرشاد والمعمل المركزي للحشائش، ويتم حاليا تكثيف نشر الوعي لدى مزارعي الخضروات، وخاصة المحاصيل المخصصة للتصدير، بضرورة استخدام بدائل المبيدات، بعقد دورات توعوية مكثفة لاستخدام المفترس الأكاروسي، الذي تنتجه الإدارة كخدمة مقدمة للمزارعين، في محاصيل الفراولة والفاصوليا.

واضاف ان هذه الندوات تأتي بالتنسيق مع الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل، كما تستمر فعاليات هذه الندوات خلال الفترة القادمة بتقديم التوصيات الهامة في أعمال المكافحة للمزارعين.