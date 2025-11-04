قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحة: خطة عاجلة لتطوير مستشفى رأس الحكمة وعرضها خلال أسبوع
صفعة "سوشيال" وصلح "في قعدة"| كواليس تصالح مسن السويس.. حكاية شقة في كمبوند وحقيقة تجهيز ابنته
الإسكان الاجتماعي يرسل رسائل لحاجزي «سكن لكل المصريين 7».. ما القصة؟
الرئيس الكولومبي: سأزور غزة يوما ما إذا سنحت لي الفرصة
حقيقة احتجاز هيئة قناة السويس للناقلة DIGNITY
رمضان عبدالمعز: هذا العمل يجعلك أقرب الناس مجلسا من رسول الله يوم القيامة
أول ظهور لـ إمام عاشور في التدريبات الجماعية للأهلي
محمود عصمت: 35 مليار جنيه تكلفة نقل الكهرباء لمشروعات الدلتا الجديدة
رسميا .. ملك بريطانيا يمنح بيكهام لقب فارس
وزير الكهرباء: 16 محطة محولات لتوفير الطاقة لمشروعات الدلتا الجديدة .. صور
إزاي أروح المتحف المصري الكبير بالمترو؟.. التفاصيل الكاملة
انطلاقة قوية لمصر في كأس العالم للناشئين .. 3 أهداف مقابل 1 ضد هايتي في الشوط الأول
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

ختام الأسبوع الأول من مبادرة الحزم التدريبية لكوادر الإدارة الحكومية .. صور

ايمان البكش

اختتمت بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة فعاليات الأسبوع الأول من مبادرة الحزم التدريبية لكوادر الإدارة الحكومية والتى تنفذ برعاية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، وبإشراف الدكتور عصام الجوهري مساعد وزيرة التنمية المحلية للتدريب والتطوير والتحول الرقمي والمشرف العام على مركز سقارة .

وتضمن البرنامج الأول من الفعاليات والذي إنطلق يوم الأحد الماضى واستمر على مدار ثلاثة أيام أول برامج الحزم التدريبية بعنوان " إعداد المكاتبات والمخاطبات والعروض للقيادة العليا " ، والذي تضمن محاور رئيسية من بينها أسس وقواعد كتابة المخاطبات والتقارير الرسمية الشكلية والموضوعية والصياغة المنضبطة للمكاتبات الرسمية والتقارير الفنية و️استخدام أدوات التحول الرقمي في إعداد العروض الفنية والرسوميه للعرض على متخذي القرار.

ومن جانبها أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن برامج الحزم التدريبية الموجهة للجهاز الإدارى الحكومي تستهدف رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري بمختلف القطاعات الحكومية وبناء جدارتهم المهنية والإدارية وذلك في ضوء مواكبة رؤية مصر ٢٠٣٠ والتي تهدف إلى " بناء جهاز إداري كفء وفعال " .

وأكدت الدكتورة منال عوض أن المبادرة تهدف كذلك إلى دعم قدرات القيادات التنفيذية والمكاتب الفنية لمتخذي القرار وتعزيز تطبيق مبادئ الحوكمة والجودة فى الأداء المؤسسي .

كما أوضح الدكتور عصام الجوهري مساعد الوزيرة أن المبادرة تأتي في إطار جهود وزارة التنمية المحلية الرامية إلى تعزيز قدرات العاملين بالجهاز الإداري في المهارات الفنية و الوظيفية والإدارية التي من شأنها زيادة الإنتاجية الوظيفية والإرتقاء بمستوى الأداء وذلك من خلال التدريب النوعي والتخصصي ونقل الخبرات والممارسات الإيجابية بين كافة القطاعات الحكومية في الدولة.

وأضاف الجوهري أنه من المقرر أن يتم تنفيذ برنامج " آليات الحوكمة وأفضل الممارسات فى إعداد اللوائح المالية والإدارية " فى الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر الجارى وكذا برنامج " أساسيات قانون التعاقدات رقم 182 لسنة 2018 خلال الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر الجاري .

التنمية المحلية منال عوض الكوادر المحلية الدورات التدريبية

سعر الذهب

هبوط كبير في سعر الذهب.. عيار 21 يتراجع 550 جنيهًا من أعلى قيمة

إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

إضافة المواليد على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

السورة التي تهلك الظالم

ما هي السورة التي تهلك الظالم وتنصرك عليه؟.. لا يعرفها كثيرون

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025

أحمد وأمير كرارة

نقل الفنان أحمد كرارة للعناية المركزة بعد خضوعه لعملية جراحية

صورة الملف

مصطفى بكري يعلن مفاجأة بالحكومة الجديدة.. وتفاصيل أسعار الذهب والدولار.. أخبار التوك شو

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

رئيس الوزراء: مصر تطبق نهجا شاملا للقضاء على الفقر

الطقس

موجة طقس سيئ.. ماذا يحدث خلال الساعات المقبلة ؟

محافظ المنوفية

وضع خطة قوية بالمنوفية لتعظيم الموارد الذاتية للمحافظة

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

محافظ الجيزة يتابع حالة النظافة والإشغالات ويكلف بحصر الباكيات المغلقة والمتاحة بسوق زنين القديم

صورة أرشيفية

أهالي القرنة يعثرون على جثة لسيدة مسنة طافية في الترعة بالأقصر| القصة الكاملة

بالصور

مشروبات شهيرة تسبّب اصفرار الأسنان.. طرق طبيعية لاستعادة بياضها

مشروبات تسبب اصفرار الأسنان

نشرة المرأة والمنوعات | أسرار هاني الناظر لعلاج تساقط الشعر.. فوائد وأضرار البيض المسلوق والمقلي

نشرة المرأة والمنوعات

سر تنظيف المكواة من الأوساخ العالقة لتعود جديدة في دقائق بدون مجهود

سر تنظيف المكواة من الأوساخ العالقة لتعود جديدة في دقائق بدون مجهود

أفضل حيلة لإزالة بقع الملابس بسهولة في المنزل

أفضل حيلة لإزالة بقع الملابس بسهولة في المنزل

دولاب المصري القديم

رحلة في دولاب المصري القديم.. ماذا كان يرتدي أجدادنا؟

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

