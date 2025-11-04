ختام الأسبوع الأول من مبادرة الحزم التدريبية لكوادر الإدارة الحكومية .. صور

اختتمت بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة فعاليات الأسبوع الأول من مبادرة الحزم التدريبية لكوادر الإدارة الحكومية والتى تنفذ برعاية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، وبإشراف الدكتور عصام الجوهري مساعد وزيرة التنمية المحلية للتدريب والتطوير والتحول الرقمي والمشرف العام على مركز سقارة .

وتضمن البرنامج الأول من الفعاليات والذي إنطلق يوم الأحد الماضى واستمر على مدار ثلاثة أيام أول برامج الحزم التدريبية بعنوان " إعداد المكاتبات والمخاطبات والعروض للقيادة العليا " ، والذي تضمن محاور رئيسية من بينها أسس وقواعد كتابة المخاطبات والتقارير الرسمية الشكلية والموضوعية والصياغة المنضبطة للمكاتبات الرسمية والتقارير الفنية و️استخدام أدوات التحول الرقمي في إعداد العروض الفنية والرسوميه للعرض على متخذي القرار.

ومن جانبها أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن برامج الحزم التدريبية الموجهة للجهاز الإدارى الحكومي تستهدف رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري بمختلف القطاعات الحكومية وبناء جدارتهم المهنية والإدارية وذلك في ضوء مواكبة رؤية مصر ٢٠٣٠ والتي تهدف إلى " بناء جهاز إداري كفء وفعال " .

وأكدت الدكتورة منال عوض أن المبادرة تهدف كذلك إلى دعم قدرات القيادات التنفيذية والمكاتب الفنية لمتخذي القرار وتعزيز تطبيق مبادئ الحوكمة والجودة فى الأداء المؤسسي .

كما أوضح الدكتور عصام الجوهري مساعد الوزيرة أن المبادرة تأتي في إطار جهود وزارة التنمية المحلية الرامية إلى تعزيز قدرات العاملين بالجهاز الإداري في المهارات الفنية و الوظيفية والإدارية التي من شأنها زيادة الإنتاجية الوظيفية والإرتقاء بمستوى الأداء وذلك من خلال التدريب النوعي والتخصصي ونقل الخبرات والممارسات الإيجابية بين كافة القطاعات الحكومية في الدولة.

وأضاف الجوهري أنه من المقرر أن يتم تنفيذ برنامج " آليات الحوكمة وأفضل الممارسات فى إعداد اللوائح المالية والإدارية " فى الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر الجارى وكذا برنامج " أساسيات قانون التعاقدات رقم 182 لسنة 2018 خلال الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر الجاري .