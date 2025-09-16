القومى للمرأة يثمن قرار القوات المسلحة بقبول أول دفعة إناث عسكرية بكلية الطب

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار، وجميع عضواته وأعضائه ونائبته، بخالص الشكر والتقدير إلى الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، على تصديقه بالإعلان عن قبول الدفعة رقم «1» إناث بالصفة العسكرية بكلية الطب بالقوات المسلحة، إلى جانب قبول الدفعة رقم «1» «ذكور – إناث» بالصفة المدنية، من حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة للإلتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة " دفعة 2025 " .

صفحة جديدة في مسيرة تمكين المرأة المصرية

وأكدت المستشارة أمل عمار أن هذا القرار العظيم هو قرار تاريخي غير مسبوق ويسجل صفحة جديدة في مسيرة تمكين المرأة المصرية، وتأتى تنفيذاً لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، نحو تمكين المرأة في جميع المجالات، بما يعزز دورها الوطني ويؤكد مكانتها كشريك أساسي في بناء الجمهورية الجديدة، كما يعكس إيمان القيادة العامة للقوات المسلحة بقدرة المرأة على العطاء وخدمة وطنها في مختلف المواقع، بما في ذلك المجال العسكري والطبي، وهو ما يرسخ قيم العدالة وتكافؤ الفرص ويخدم مصلحة الوطن ، مؤكدة أنه إنجاز يخدم الوطن .

جدير بالذكر أن هذا الاعلان جاء خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية ومدير مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية ، بحضور اللواء طبيب محمد سعد حجازى مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة واللواء طبيب أيمن شوقى مدير كلية الطب بالقوات المسلحة وذلك بمقر الأكاديمية العسكرية المصرية والذى أشار فيه إلى شروط القبول .