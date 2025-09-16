قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نتنياهو يزعم: قواتنا تعمل بمدينة غزة لهزيمة حماس
حادث تصادم سيارتين نقل بالبحيرة.. صور
الإيجار القديم .. شروط طلب تخصيص وحدة سكنية
تصعيد خطير .. مصر تدين العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة
الآثار تحيل اختفاء أسوار ملكية للنيابة .. وتعمم صورتها على الموانئ والمطارات
نتنياهو أمر بقصف ابني حتى الموت.. عائلات أسرى الاحتلال تصرخ أمام منزله: أوقفوا المجـ زرة
فتح فرص استثمارية أمام شركات سعودية كبرى بالمدن الجديدة ومنطقة ماسبيرو
رئيس الوزراء يلتقي عددا من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية
مدبولي: لا يوجد بأنظمة التعليم ما يسمى بوضع الأسئلة في مستوى الطالب المتوسط
رئيس الوزراء يعلن عن موعد قمة "روسيا - إفريقيا" الثانية
القومى للمرأة يثمن قرار القوات المسلحة بقبول أول دفعة إناث عسكرية بكلية الطب
ترامب يهدد: حماس ستواجهون ورطة حقيقة حال استخدام الأسرى دروعًا بشرية
القومى للمرأة يثمن قرار القوات المسلحة بقبول أول دفعة إناث عسكرية بكلية الطب

أمل مجدى

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار، وجميع عضواته وأعضائه ونائبته، بخالص الشكر والتقدير إلى الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، على تصديقه بالإعلان عن قبول الدفعة رقم «1» إناث بالصفة العسكرية بكلية الطب بالقوات المسلحة، إلى جانب قبول الدفعة رقم «1» «ذكور – إناث» بالصفة المدنية، من حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة  للإلتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة  " دفعة 2025 " .

صفحة جديدة في مسيرة تمكين المرأة المصرية

وأكدت المستشارة أمل عمار أن هذا القرار العظيم هو قرار تاريخي غير مسبوق ويسجل صفحة جديدة في مسيرة تمكين المرأة المصرية، وتأتى تنفيذاً لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، نحو تمكين المرأة في جميع المجالات، بما يعزز دورها الوطني ويؤكد مكانتها كشريك أساسي في بناء الجمهورية الجديدة، كما يعكس إيمان القيادة العامة للقوات المسلحة بقدرة المرأة على العطاء وخدمة وطنها في مختلف المواقع، بما في ذلك المجال العسكري والطبي، وهو ما يرسخ قيم العدالة وتكافؤ الفرص ويخدم مصلحة الوطن ، مؤكدة أنه إنجاز يخدم الوطن .

 جدير بالذكر أن هذا الاعلان جاء خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية ومدير مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية ، بحضور اللواء طبيب محمد سعد حجازى مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة واللواء طبيب أيمن شوقى مدير كلية الطب بالقوات المسلحة وذلك بمقر الأكاديمية العسكرية المصرية والذى أشار فيه إلى شروط القبول .

القومي للمرأة المستشارة أمل عمار وزير الدفاع والإنتاج الحربي كلية الطب حملة الثانوية العامة

