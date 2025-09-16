خالد جلال على رادار 4 أندية في الدوري

دخل خالد جلال المدير الفنى السابق لفريق التحدى الليبى، دائرة اهتمامات 4 أندية محلية فى الأيام الماضية وذلك للتفاوض معها من أجل تولى المسئولية الفنية فى الموسم الحالى وذلك بعد رفضه بعض العروض من الدورى الليبي والتى وصلته مؤخراً عبر وسطاء من ليبيا.

وتلقى خالد جلال عروضا جادة من قبل أندية سموحة والاتحاد السكندرى والمقاولون العرب وكهرباء الإسماعيلية فى الأيام الأخيرة بواسطة مقربين من إدارات الأندية التى ترغب فى التعاقد معه لاستكمال مسيرة الدورى العام ، خاصة فى ظل الخبرة الكبيرة التى يتمتع بها مدرب الزمالك الأسبق وقدرته على تصحيح مسار الفرق فى وقت قصير.

وتدرس ادارة سموحة إقالة أحمد عبدالعزيز المدير الفنى للفريق بسبب وجود مشاكل داخل "أوضة اللبس" وعدم اقتناع اللاعبين بقدراته التدريبية، أما الإتحاد السكندرى فهناك رغبة من احمد سامى فى الرحيل عن الفريق عقب المباراة القادمة فى الدورى، ونفس الأمر بالنسبة للمقاولون العرب والذى فشل فى تحقيق أى فوز هذا الموسم مع محمد مكى، وترغب ادارة الذئاب فى تأمين موقف الفريق مبكراً بالدورى.

وسيحسم خالد جلال موقفة بشكل رسمى من العروض الأربعة خلال الساعات القادمة بعد مناقشة الأمر مع مساعديه والمقربين منه.