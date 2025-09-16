إسلام مبارك: السينما حررتني كممثلة وأشغال شقة جدا قدمني للجمهور المصري

تحدثت الفنانة إسلام مبارك عن كواليس بدايتها مع الفن، ونجاحها الكبير الذي حققته ضمن موسم دراما رمضان الماضي 2025 في مسلسل أشغال شاقة جدًا.

قالت إسلام مبارك في لقائها مع الإعلامي شريف نور الدين ببرنامج أنا وهو وهي، المذاع على قناة صدى البلد: «أنا إسلام من السودان، أنا بدأت في السينما بتجربة (ستموت في العشرين) للمخرج أمجد أبو العلاء، هي تجربة قدمتني في ناحية مختلفة تمامًا».

وتابعت حديثها عن بدايتها الفنية: «كنت بشتغل على مدار حوالي 20 سنة دراما تلفزيونية في السودان، فالاختلاف الكبير أو النقلة بين السينما والمسرح والدراما الفارق شاسع، فحسيت فعلاً كانت نقلة مختلفة، حررتني فيما بعد كممثلة، لكن فيلم ستموت في العشرين كان النقلة النوعية اللي نقلتني عربيًا وعالميًا حتى في الإدراك واستيعابي».

وأضافت إسلام مبارك: «فحسيت السينما لها باب ثاني ومختلف أيوة نفس القصة فنون في النهاية لكن الفرق بينه وبين الدراما كبير، بينه وبين المسرح كبير، والشغف داخلي كممثلة أصبح أكبر وأضخم، وأول تجاربي المفترض تكون في مصر سيرة أهل الضي».

وفيما يخص كواليس مشاركتها في مسلسل أشغال شقة جدًا ضمن موسم دراما رمضان 2025 الماضي، علقت قائلة: «أشغال شقة هو توفيق من رب العالمين في المقام الأول، وشخصية مدينة في مسلسل أشغال شقة هي اللي قدمتني حرفيًا للمشاهد المصري».

وقالت إسلام مبارك أيضًا: «يمكن لأننا وقفنا في السينما 30 سنة في السودان، بالنسبة لي فيلم ستموت في العشرين كان أول تجربة سينمائية، ما كنت بعرف يعني إيه سينما أصلًا، كنا في كي جي 1 سينما يعني، لكن أثناء التجربة حصلت أحداث كثيرة، وما كنت متخيلة هيعمل لنا النقلة الكبيرة».

وعن ردود الأفعال التي تلقتها بعد نجاح شخصية مدينة من نيجيريا بمسلسل أشغال شقة جدًا، قالت: «قاعدة في شقتي مش فاهمة اللي بيحصل في الدنيا برا خالص».

وأضافت إسلام مبارك: «كانت الحلقة الأولى ونزلت كأي أم عادية تجيب حاجات السحور، وتفاجأت بزخم (مدينة من نيجيريا)، واتخضيت وكنت هجري لأنه نسيت مدينة من نيجيريا لأن التصوير خلص منذ فترة، وأصبحت في مشروع تاني».

واختتمت: «وبتعامل مع الأحداث ببساطة وطالعة أنا وابني الكبير عشان نجيب حاجاتنا، ففيه مدينة من نيجيريا، واتخضيت حرفيًا كما غمرتني المحبة، وأعتقد الممثل إذا عايز يحس أنه ناجح يشوف الجمهور، وأنا حبيت إحساس الأطفال بي جدًا».