قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء: إيرادات قناة السويس تراجعت بسبب الظروف المحيطة في المنطقة
القومي للطفولة والأمومة يعقد اجتماعه الدوري لمناقشة جهود حماية وتنمية الطفولة
اغتـ.ـالوه برصاصة في الرأس .. الإعدام شنقا لقـ.ـتلة النقيب محمود عبد الصبور بالأقصر.. صور
تشكيل ريال مدريد أمام مارسيليا .. مبابي يقود الهجوم
بالجيت سكي .. إنقاذ 7 أشخاص من أسرة واحدة من الغرق بشاطئ النخيل |صور
مدبولي عن الإيجار القديم: ترك القوانين لسنوات طويلة دون تعديل خطأ كان يجب تداركه
ارتفع 40 جنيها .. سعر الجنيه الذهب في مصر الآن
مدبولي: إجراء 2.8 مليون عملية جراحية على نفقة الدولة.. وعدد الجامعات وصل لـ 125
استصلاح الصحراء .. مدبولي: اللي الدولة عملته في الزراعة ميقدرش يعمله القطاع الخاص
رئيس الوزراء يجيب عن تساؤلات رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية .. تفاصيل
محافظ كفر الشيخ : 6500 فيزا جديدة لـ "تكافل وكرامة"
مدبولي: متوقع زيادة أسعار المواد البترولية في أكتوبر .. وهي الأخيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إسلام مبارك: السينما حررتني كممثلة وأشغال شقة جدا قدمني للجمهور المصري

أشغال شقة
أشغال شقة

تحدثت الفنانة إسلام مبارك عن كواليس بدايتها مع الفن، ونجاحها الكبير الذي حققته ضمن موسم دراما رمضان الماضي 2025 في مسلسل أشغال شاقة جدًا.

قالت إسلام مبارك في لقائها مع الإعلامي شريف نور الدين ببرنامج أنا وهو وهي، المذاع على قناة صدى البلد: «أنا إسلام من السودان، أنا بدأت في السينما بتجربة (ستموت في العشرين) للمخرج أمجد أبو العلاء، هي تجربة قدمتني في ناحية مختلفة تمامًا».

وتابعت حديثها عن بدايتها الفنية: «كنت بشتغل على مدار حوالي 20 سنة دراما تلفزيونية في السودان، فالاختلاف الكبير أو النقلة بين السينما والمسرح والدراما الفارق شاسع، فحسيت فعلاً كانت نقلة مختلفة، حررتني فيما بعد كممثلة، لكن فيلم ستموت في العشرين كان النقلة النوعية اللي نقلتني عربيًا وعالميًا حتى في الإدراك واستيعابي».

وأضافت إسلام مبارك: «فحسيت السينما لها باب ثاني ومختلف أيوة نفس القصة فنون في النهاية لكن الفرق بينه وبين الدراما كبير، بينه وبين المسرح كبير، والشغف داخلي كممثلة أصبح أكبر وأضخم، وأول تجاربي المفترض تكون في مصر سيرة أهل الضي».

وفيما يخص كواليس مشاركتها في مسلسل أشغال شقة جدًا ضمن موسم دراما رمضان 2025 الماضي، علقت قائلة: «أشغال شقة هو توفيق من رب العالمين في المقام الأول، وشخصية مدينة في مسلسل أشغال شقة هي اللي قدمتني حرفيًا للمشاهد المصري».

وقالت إسلام مبارك أيضًا: «يمكن لأننا وقفنا في السينما 30 سنة في السودان، بالنسبة لي فيلم ستموت في العشرين كان أول تجربة سينمائية، ما كنت بعرف يعني إيه سينما أصلًا، كنا في كي جي 1 سينما يعني، لكن أثناء التجربة حصلت أحداث كثيرة، وما كنت متخيلة هيعمل لنا النقلة الكبيرة».

وعن ردود الأفعال التي تلقتها بعد نجاح شخصية مدينة من نيجيريا بمسلسل أشغال شقة جدًا، قالت: «قاعدة في شقتي مش فاهمة اللي بيحصل في الدنيا برا خالص».

وأضافت إسلام مبارك: «كانت الحلقة الأولى ونزلت كأي أم عادية تجيب حاجات السحور، وتفاجأت بزخم (مدينة من نيجيريا)، واتخضيت وكنت هجري لأنه نسيت مدينة من نيجيريا لأن التصوير خلص منذ فترة، وأصبحت في مشروع تاني».

واختتمت: «وبتعامل مع الأحداث ببساطة وطالعة أنا وابني الكبير عشان نجيب حاجاتنا، ففيه مدينة من نيجيريا، واتخضيت حرفيًا كما غمرتني المحبة، وأعتقد الممثل إذا عايز يحس أنه ناجح يشوف الجمهور، وأنا حبيت إحساس الأطفال بي جدًا».

إسلام مبارك صدى البلد الفنان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عائلات الأسرى الإسرائيليين في مظاهرات سابق

هروب نتنياهو من مقر إقامته في القدس المحتلة

وزير التعليم

بشرى مالية سارة للمعلمين| وزير التعليم: 1000جنيه حافز ومفيش جنيه هيتأخر

إمام عاشور

بعد إصابته ونقله المستشفى.. ما هو مرض إمام عاشور ومدة غيابه؟

امام عاشور

إصابة إمام عاشور بمرض غريب .. ما هو وما أهم المعلومات عنه

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة وسعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة

اعتماد أضخم حركة تنقلات بين مديري ووكلاء الإدارات التعليمية بالجيزة .. غدا

منتحل صفة كاهن

لا تتعاملوا معه.. الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحذر من منتحل صفة كاهن

وزير التعليم

أول رد من وزير التعليم على شكاوى اجبار الطلاب على شراء كتب المدارس التجريبية

الرئيس السيسي

قرار جمهورى بتعيين علاء حسن الشريف أمينًا عامًا لمجلس الوزراء

ترشيحاتنا

حفل زفاف مريم عزت

بإطلالة تشبه الأميرات.. مريم عزت تحتفل بزفافها على المهندس مينا عماد

الحزام الناري

مرض فيروسي يصيب الأعصاب والجلد.. أسباب وأعراض الحزام الناري

عجوة بالبيض

ماذا يحدث لجسمك عند تناول العجوة بالبيض؟

بالصور

قبل فوات الأوان .. علامات مبكرة تكشف الإصابة بانسداد شرايين الساقين

أعراض مرض الشرايين المحيطية
أعراض مرض الشرايين المحيطية
أعراض مرض الشرايين المحيطية

أكرم حسني وهشام ماجد ومصطفى غريب يدعمون الأسر الأولى بالرعاية بـ راعي مصر |صور

أكرم حسني
أكرم حسني
أكرم حسني

خلى إمام عاشور ساب الملعب.. أعراض مرضه بين الكبار والأطفال وعلامات الخطر

امام عاشور
امام عاشور
امام عاشور

احترس من تقديم الجبنة المثلثات للأطفال .. لاحظ الفرق بين هذه الأنواع

السر الخفي وراء الجبنة المثلثات
السر الخفي وراء الجبنة المثلثات
السر الخفي وراء الجبنة المثلثات

فيديو

سعد لمجرد

شبه دماغي.. سعد لمجرد يطرح أغنيته الجديدة

هلع على رحلة إسرائيلية

هلع على رحلة إسرائيلية … اشتباك بين ركاب طائرة من تل أبيب بسبب الصلاة

فوائد البرقوق

وداعًا للتجاعيد والشيب.. البرقوق هو الحل السحري

اختراق الهاتف من مكالمة

مكالمات ممكن تعرض موبايلك للاختراق .. إزاي تحمي نفسك؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

المزيد