شريف عامر: نتنياهو مُستَمتع بدور "البلطجي" والمشهد الأمريكي خرج عن السيطرة

أكد الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج "يحدث في مصر"، أن ما يجري على الحدود المصرية الفلسطينية يمثل أخطر ما يواجه المنطقة في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أن أحد المقربين من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وصف نتنياهو بأنه "مستمتع بدور الفتوة والبلطجي"، وأنه يتعمد اتخاذ خطوات غير متوقعة لتعزيز صورته.

وأضاف شريف عامر، خلال تقديم برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن دوائر إسرائيلية عدة باتت تتحدث عن خسائر تلحق بإسرائيل على الصعيد الدولي مع فتح جبهات عدوان جديدة، في وقت يشهد الداخل الأمريكي حالة انقسام واضحة، حيث يؤكد الإعلام الرسمي رواية الإدارة الأمريكية، بينما يعكس الرأي العام الإلكتروني اتجاهًا مغايرًا.

وأشار شريف عامر، إلى أن تشارلي كيرك، الذي اغتيل مؤخرًا وكان من أبرز المناصرين لإسرائيل ورافضًا لوجود الشعب الفلسطيني، بدأ قبل وفاته بأسابيع في التشكيك في الممارسات الإسرائيلية، وهو ما يعكس تغيرًا في المزاج العام الأمريكي، خاصة مع الصور التي تخرج من غزة والتي يصعب على الرأي العام تفسيرها.

وشدد شريف عامر، على أن المشهد الأمريكي خرج عن السيطرة المعتادة، موضحًا أن التيارات اليمينية في الداخل الأمريكي تحمل عداءً متجذرًا للإسرائيليين واليهود، بينما يظل نتنياهو مكتفيًا بالحماية التي توفرها له الإدارة الأمريكية والرئيس دونالد ترامب.