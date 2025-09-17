"دراجة الأمل" تنطلق من باريس إلى بيروت لدعم أطفال السرطان

أعلن أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من بيروت، عن انطلاق مبادرة إنسانية جديدة تحت عنوان "دراجة الأمل"، وستبدأ من العاصمة الفرنسية باريس باتجاه بيروت.

وتستغرق الرحلة شهرين على متن دراجة هوائية، ويرافق الناشطة اللبنانية كارلا جبور في هذه المبادرة رالف خوري.

هدف المبادرة: رفع الوعي ودعم الأطفال المصابين بالسرطان

وتهدف المبادرة إلى تسليط الضوء على معاناة الأطفال المصابين بالسرطان في لبنان والدول المجاورة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها البلد.

ويعد هذا المشروع الأول من نوعه، حيث يتجاوز هدف جمع التبرعات ليشمل نشر الوعي حول أهمية تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهؤلاء الأطفال، وخاصة في دول الاتحاد الأوروبي.

كارلا جبور تطلق رسالة أمل

كارلا جبور، الناشطة اللبنانية المقيمة في فرنسا، قالت إنها قررت إطلاق هذه المبادرة لتكون رسالة أمل لكل طفل مصاب بالسرطان. وأضافت أنها تسعى من خلال هذه الرحلة إلى أن تبعث برسالة قوية من باريس إلى بيروت، ليشعر الأطفال وأسرهم بأنهم ليسوا وحدهم في مواجهة المرض.

مخيم إقليمي لدعم الأطفال الناجين من السرطان

في سياق متصل، كشف سنجاب عن إقامة أول مخيم إقليمي لدعم الأطفال الناجين من السرطان تحت شعار “معًا لنزدهر”، المخيم، الذي أقيم في منطقة جبلية في محافظة جبل لبنان، شارك فيه نحو 16 طفلًا من لبنان وعدة دول مجاورة. وهدف المخيم إلى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال الذين تعافوا من المرض، من خلال فعاليات ركزت على تعزيز ثقتهم بأنفسهم ومساعدتهم على الاندماج مجددًا في المجتمع.

دور “مركز سرطان الأطفال في لبنان”

جدير بالذكر أن هذا المخيم تم تنظيمه بالتعاون مع "مركز سرطان الأطفال في لبنان"، الذي يلعب دورًا أساسيًا في تقديم العلاج المجاني للأطفال المصابين بالسرطان. كما يواصل المركز جمع التبرعات لتغطية التكاليف الطبية المستمرة التي قد تمتد لسنوات، مما يساعد على دعم هؤلاء الأطفال وأسرهم في مواجهة تحديات المرض.