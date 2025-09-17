أبو مسلم يهاجم لاعبي الأهلي: الأزمة في شخصيتهم وليست المدربين

شنّ أحمد أبو مسلم، نجم الأهلي السابق، هجومًا حادًا على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، مؤكدًا أن الأزمة الحالية لا ترتبط بالمدربين بقدر ما تعود إلى شخصية اللاعبين وأدائهم داخل الملعب.



وقال أبو مسلم، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج البريمو عبر قناة «تن»: "لاعبو الأهلي يجب أن يستفيقوا ويُدركوا قيمة القميص الذي يرتدونه، عليهم القتال حتى آخر دقيقة. طوال الفترة الماضية ألقينا اللوم على ريبيرو، ثم جاء عماد النحاس ووجهت له نفس الانتقادات، وهذا يؤكد أن المشكلة في شخصية اللاعبين أنفسهم وليس في الأجهزة الفنية."



وأضاف نجم الأهلي السابق: "هناك أندية صاعدة حديثًا إلى الدوري الممتاز تنافس بقوة ونجحت في إنهاء الموسم بالمربع الذهبي، بينما الفارق في النقاط بين الأهلي وتلك الفرق أصبح كبيرًا. من غير المقبول أن يحصد الأهلي 6 نقاط فقط من 5 مباريات، هذا أمر صادم لجماهيره."