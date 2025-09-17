​منتخب مصر يواجه رواندا في ربع نهائي بطولة أفريقيا لشباب الطائرة

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية للكرة الطائرة للشباب تحت 20 سنة 2025 عن مواعيد مباريات الدور ربع النهائي التي تقام حاليا على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

ومن المقرر أن يشهد يوم الخميس 18 سبتمبر أربع مواجهات قوية، تبدأ الأولى في تمام الساعة الواحدة ظهرا بين منتخبي الكاميرون وزيمبابوي، وتليها في الثالثة عصرا مباراة تجمع بين منتخبي كينيا والجزائر.

أما في السادسة مساء فيلتقي منتخب مصر مع منتخب رواندا في مواجهة مرتقبة، على أن تختتم منافسات بمباراة بين منتخبي أوغندا والمغرب في الثامنة مساء.

وكان منتخب مصر قد حقق انتصارا مستحقا على نظيره الجزائري بثلاثة أشواط نظيفة في الجولة الثالثة من منافسات البطولة، وسبق له أن افتتح مشواره بالفوز على زيمبابوي بنفس النتيجة في الجولة الأولى، قبل أن يتغلب في الجولة الثانية على منتخب أوغندا بثلاثة أشواط مقابل شوطين.



جدير بالذكر ان اتحاد الكرة الطائرة اسند رئاسة اللجنة المنظمة لبطولة افريقيا للإعلامية مني عبدالكريم امين صندوق الاتحاد

ويتولي الكابتن حسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد منصب مدير البطولة.

ويرأس بعثة منتخب مصر الدكتور حمدي نور الدين، عضو مجلس الإدارة، ويضم الجهاز الفني، بيرسي أونكن مشرفا عامًا، أحمد سمير مديرًا فنيًا، محمد بخيت مدربًا عامًا، أحمد مدحت محللًا فنيًا، محمد يونس طبيبًا، سامح نور أخصائي تأهيل، ومحمد رمضان مديرًا إداريًا.

أما قائمة اللاعبين فتضم 12 لاعبًا، إبراهيم عادل، يوسف الرصاص، أحمد يوسف جبل، مازن شريف، محمد الدقاق، أحمد رضا، خالد الفقي، مالك نور، أحمد البحيري، حمزة ياسين، الحبيب إبراهيم، وحازم كمال.

وتشهد البطولة مشاركة ثمانية منتخبات هي، مصر، الكاميرون، المغرب، رواندا، كينيا، زيمبابوي، أوغندا، والجزائر.