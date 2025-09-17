تأجيل محاكمة 7 متهمين أنهوا حياة شخص وشرعوا في قـ.تل 4 آخرين بالخانكة

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف شعبان تعيلب، تأجيل محاكمة 7 متهمين لاتهامهم بقتل شخص والشروع فى قتل 4 أخرين، بسبب خلافات سابقة بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، لجلسة اليوم الثاني من دور شهر ديسمبر المقبل للاستعداد والمرافعة.



وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 32184 لسنة 2024 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 3693 لسنة 2024 كلى شمال بنها، "على م إ"، 55 سنة، سائق، و"عاطف ن م"، 44 سنة، عامل، و"محمد ع م"، 24 سنة، عامل، ويوسف ع م"، 19 سنة، طالب، و"محمود م إ"، هارب، و"عماد إ م"، هارب، و"عياد ن م"، هارب، لأنهم 14 / 11 / 2023، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، قتلوا المجنى عليه محمد سمير فتحى حنفي، عمداً مع سبق الإصرار.



وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية وبيضاء، وتوجهوا إلى حيث أيقنوا تواجد الشهود من الثانى إلى الرابع، وما أن تقابلوا معهم ورفقتهم المتوفى إلى رحمة مولاه، حتى أطلق المتهم الأول وابل من الأعيرة النارية صوبهم فحدثت إصابتهم الموصوفة بتقريري الطبى وتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق، والتى أودت بحياته مستخدمين فى ذلك أسلحة نارية محل الاتهامات التالية، قاصدين من ذلك إزهاق روحه حال تواجد باقى المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزره، بأن أطلق كلا من المتهمين الثانى والرابع والخامس أعيرة نارية في الهواء للحيلولة -دون مقاومة المجنى عليهم وأشهر المتهمان الثالث والسادس أسلحة بيضاء وأدوات فى مواجهة المجنى عليهم لذات الغرض وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين شرعوا فى قتل المجلى عليهم "محمد فايز حسين الشلح، نبيل فايز حسين الشلح، فايز أنور فايز حسين، عياد فتحى فايز حسين، عمداً مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية وبيضاء، وتوجهوا إلى حيث أيقنوا تواجد المجنى عليهم وما أن تقابلوا معهم حتى أطلق المتهم الأول وابل من الأعيرة النارية صوبهم فحدثت إصابتهم الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق، إلا أنهم قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه ألا وهو هروب المجنى عليهم من مسرح الجريمة وسرعة تداركهم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.



واستطرد أمر الإحالة، أنه أحرز الأول وحاز باقى المتهمين بواسطته بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً "مسدس فردی الإطلاق"، كما أحرز الأول وحاز باقى المتهمين بواسطته ذخيرة مما تستعمل على السلاح النارى السالف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه.