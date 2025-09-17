قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بشرى سارة للطلبة| خصم 90% على أسعار اشتراك المترو 2025.. كيفية الحصول عليه بسهولة
الرئيس السيسي والسيدة قرينته يستقبلان ملك وملكة إسبانيا في قصر الاتحادية
أسعار اللحوم البلدية والمستوردة في الأسواق اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025
السيطرة على حريق داخل مصنع مواد غذائية في القطامية
أصيب بفيروس A.. أعراض وتفاصيل مرض إمام عاشور وموقفه من المشاركه مع الأهلي
إخماد حريق اشتعل في محطة زابوريجيا للطاقة النووية
الصحة: إصدار 776 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 6.3 مليار جنيه في شهرين
باريس سان جيرمان يبدأ رحلة الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا بمواجهة أتلانتا
انقطاع خدمات الإنترنت الثابت والاتصالات الأرضية في غزة
برج جديد يتحول إلى ركام.. الاحتلال يوسع عملياته البرية في مدينة غزة
التعليم تخطط لإنشاء 100 مدرسة مصرية فرنسية
ليفربول يتحدى أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تأجيل محاكمة 7 متهمين أنهوا حياة شخص وشرعوا في قـ.تل 4 آخرين بالخانكة

محكمة
محكمة
إبراهيم الهواري

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف شعبان تعيلب، تأجيل محاكمة 7 متهمين لاتهامهم بقتل شخص والشروع فى قتل 4 أخرين، بسبب خلافات سابقة بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، لجلسة اليوم الثاني من دور شهر ديسمبر المقبل للاستعداد والمرافعة.


وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 32184 لسنة 2024 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 3693 لسنة 2024 كلى شمال بنها، "على م إ"، 55 سنة، سائق، و"عاطف ن م"، 44 سنة، عامل، و"محمد ع م"، 24 سنة، عامل، ويوسف ع م"، 19 سنة، طالب، و"محمود م إ"، هارب، و"عماد إ م"، هارب، و"عياد ن م"، هارب، لأنهم 14 / 11 / 2023، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، قتلوا المجنى عليه محمد سمير فتحى حنفي، عمداً مع سبق الإصرار.


وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية وبيضاء، وتوجهوا إلى حيث أيقنوا تواجد الشهود من الثانى إلى الرابع، وما أن تقابلوا معهم ورفقتهم المتوفى إلى رحمة مولاه، حتى أطلق المتهم الأول وابل من الأعيرة النارية صوبهم فحدثت إصابتهم الموصوفة بتقريري الطبى وتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق، والتى أودت بحياته مستخدمين فى ذلك أسلحة نارية محل الاتهامات التالية، قاصدين من ذلك إزهاق روحه حال تواجد باقى المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزره، بأن أطلق كلا من المتهمين الثانى والرابع والخامس أعيرة نارية في الهواء للحيلولة -دون مقاومة المجنى عليهم وأشهر المتهمان الثالث والسادس أسلحة بيضاء وأدوات فى مواجهة المجنى عليهم لذات الغرض وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين شرعوا فى قتل المجلى عليهم "محمد فايز حسين الشلح، نبيل فايز حسين الشلح، فايز أنور فايز حسين، عياد فتحى فايز حسين، عمداً مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية وبيضاء، وتوجهوا إلى حيث أيقنوا تواجد المجنى عليهم وما أن تقابلوا معهم حتى أطلق المتهم الأول وابل من الأعيرة النارية صوبهم فحدثت إصابتهم الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق، إلا أنهم قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه ألا وهو هروب المجنى عليهم من مسرح الجريمة وسرعة تداركهم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.


واستطرد أمر الإحالة، أنه أحرز الأول وحاز باقى المتهمين بواسطته بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً "مسدس فردی الإطلاق"، كما أحرز الأول وحاز باقى المتهمين بواسطته ذخيرة مما تستعمل على السلاح النارى السالف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه.

القليوبية محكمة الخانكة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

تغير مفاجئ في الطقس.. موجة أمطار تضرب البلاد وانخفاض الحرارة

كارفور

الانسحاب المزدوج .. «كارفور» تغادر البحرين والكويت في أقل من أسبوع

اموال

2 مليون ونص وقعوا على الأرض.. صاحب شركة في ورطة بسبب سرقة 11 مليون جنيه.. خاص

كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو يشتري 25% من أسهم النصر ويُخطط للاستثمار في نادي الزمالك

إمام عاشور

بعد حالة كبيرة من الجدل.. الكشف عن مرض إمام عاشور الحقيقي وأعراض الإصابة

حكم البدء في الصلاة قبل انتهاء الاذان

هل يجوز الصلاة قبل انتهاء الأذان .. الإفتاء توضح الشروط

حادث ارشيفية

بينهم أطفال.. بالأسماء| إصابة 14 في انقلاب أتوبيس سياحي بالكيلو 8 بطريق «مطروح/الإسكندرية»

أرشيفية

هدية قطر تدخل الظل.. طائرة ترامب الموعودة في قبضة المخابرات الأمريكية

ترشيحاتنا

التغير المناخى

باحثون: التغير المناخى يودي بحياة الآلاف في أوروبا هذا الصيف

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| لاصق طبي يصلح العظام المكسورة في 3 دقائق.. وهذه مخاطر تأخير وجبة الإفطار لكبار السن

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| نصائح لاختيار الشنطة واللانش بوكس المثالي لطفلك.. احترس من تقديم الجبنة المثلثات

بالصور

لوك جديد.. درة تخطف الأنظار من أحدث جلسة تصوير

درة
درة
درة

بيتزا الخضروات.. وصفة شهية وصحية بطابع منزلي

طريقة عمل بيتزا الخضار
طريقة عمل بيتزا الخضار
طريقة عمل بيتزا الخضار

وظائف الأحلام المزوّرة.. كيف تتجنب الوقوع ضحية للنصب الإلكتروني؟

وظائف الأحلام المزوّرة..كيف تتجنب الوقوع ضحية للنصب الإلكتروني؟
وظائف الأحلام المزوّرة..كيف تتجنب الوقوع ضحية للنصب الإلكتروني؟
وظائف الأحلام المزوّرة..كيف تتجنب الوقوع ضحية للنصب الإلكتروني؟

ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 25% عالميًا

الشوارع
الشوارع
الشوارع

فيديو

امام عاشور

أصيب بفيروس A.. أعراض وتفاصيل مرض إمام عاشور وموقفه من المشاركه مع الأهلي

سفير يدعو لزيارة القاهرة

مصر أم الدنيا.. ماذا قال السفير حسام زكي لبلوجر ياباني ليدعوه لزيارة القاهرة؟

دينا علاء

حبس زوجها بعد استقرار حالته.. لغز مقتـ..ـل دينا علاء لاعبة الجودو | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

المزيد