القبض على قائد سيارة ملاكي لسيره عكس الاتجاه في القاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن سير قائد سيارة ملاكي عكس الاتجاه بالقاهرة وضبط مرتكب الواقعة.

وجاء ذلك في إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن سير قائد سيارة ملاكي عكس الاتجاه بأحد الطرق بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، معرضًا حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة سارية التراخيص وقائدها سائق، مقيم بمحافظة سوهاج، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لاختصار الطريق، وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.