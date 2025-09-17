ضبط قائد سيارة ميكروباص تسبب في وفاة شخص بالقاهرة

كشفت وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بعدة صور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر صاحب الحساب من قيام قائد سيارة ميكروباص بالإصطدام بأحد الأشخاص وإحداث إصابته التى أودت بحياته وقيامه بالفرار بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة النزهة من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثمان (موظف – مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) متأثرًا بإصابته إثر مصادمة بالإنتقال وسؤال والده (مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون) أقر بأنه حال عبور نجله الطريق بدائرة القسم إصطدمت به سيارة;ميكروباص ولاذ قائدها بالفرار ونتج عن ذلك وفات

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط الميكروباص وقائده لا يحمل رخصة قيادة (مقيم بدائرة قسم شرطة المرج)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وعلل هروبه خشية تعدى الأهالى عليه.

تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.