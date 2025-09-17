وزيرة التخطيط: الثقافة والفنون محرك رئيسي لتحقيق التنمية

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في أعمال المؤتمر الصحفي لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة، الذي يتزامن مع الاحتفال بمرور 80 عام على تأسيس الأمم المتحدة.

كما شارك بالمؤتمر المهندس نجيب ساويرس، مؤسس المهرجان ورئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، والمهندس سميح ساويرس، مؤسس مدينة الجونة ورئيس مجلس إدارة المهرجان، ايلينا بانوفا، الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر، محمد عامر، الرئيس التنفيذي للمهرجان، عمرو منسي، المدير التنفيذي والمؤسس المشارك للمهرجان، ماريان خوري، المدير الفني للمهرجان، ونخبة من الفنانين والشخصيات العامة.

وخلال كلمتها؛ وجهت الشكر للقائمين على المهرجان على جهودهم في إقامة مهرجان الجونة السينمائي والذي ساهم في تنشيط السياحة في منطقة البحر الأحمر، متابعة أن المهرجان يأتي هذا العام في ظل ما تشهده السياحة المصرية من ارتفاع معدلاتها على الرغم من التحديات الإقليمية الكبيرة التي تشهدها المنطقة.

وتابعت «المشاط»، أن الأفلام وصناعتها بتجمع بين جميع الأفراد وثقافتهم حية تمثل صناعة السعادة والبهجة مشددة على ضرورة مزج تلك الأفلام بالقضايا في الوضع الراهن بما يمثل عامل أساسي لتوحيد الأهداف، مضيفة أن المهرجان يأتي متزامنًا مع الاحتفال بمرور 80 عام على تأسيس الأمم المتحدة.

وأكدت على عمق العلاقة بين مصر والأمم المتحدة والممتدة تاريخيًا حيث تمثل مصر أحد أبرز الشركاء للأمم المتحدة.

وأضافت أن مهرجان الجونة يعزز من قيمة أهداف التنمية المستدامة من خلال تركيزه على قضية الغذاء كقضية رئيسية في النسخة الحالية، مؤكدة أن الغذاء ليس فقط احتياج أساسي ولكن أمن قومي. كما أكدت أن الثقافة والإبداع محركان قويان للتنمية.

وأوضحت أنه مع تقدم مصر في صياغة رؤيتها للتنمية الاقتصادية، ندرك أن الفنون تُعد محفزًا أساسيًا للحوار، والشمول، وإتاحة الفرص.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن هذا التعاون الاستراتيجي بين الأمم المتحدة في مصر، ومهرجان الجونة السينمائي، والحكومة المصرية يعد منصة لتعزيز الحلول القائمة على الثقافة من أجل التنمية المستدامة والاقتصادية.

وقالت "نحن فخورون بدعم المبادرات التي تسلط الضوء على الدور المحوري لمختلف الفاعلين، بما في ذلك المؤسسات الخيرية، في دفع مسيرة التقدم، وتعميق التفاهم بين الثقافات، وتعزيز قيمنا المشتركة".

كما أوضحت "المشاط" أن الثقافة الـمصرية شهدت خلال الأعوام القليلة الـماضية تحولًا جذريًا وضعت فيه الدولة بناء الإنسان الـمصري على رأس الأولويّات، موضحة أن خطة العام المالي الحالي 25/2026 تستهدف توجيه استثمارات عامة لتعزيز الخدمات الثقافيّة، من خلال تنفيذ عدد من الـمشروعات والبرامج والـمُبادرات التنمويّة، منها استكمال إنشاء وتطوير21 قصر ثقافة في محافظات القاهرة، أسوان، البحر الأحمر، الإسماعيليّة، الشرقيّة، سوهاج، شمال سيناء، الفيوم، الأقصر، الغربيّة، السويس، وتطوير 6 بيوت ثقافة طفل، واستكمال تطوير ثلاثة متاحف، بالإضافة إلى استكمال تطوير 15 مسرحًا منها مسرح الـمنصورة القومي – مسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية، مسرح الـمنيا، مع مُواصلة سد الفجوات التنمويّة بين الـمُحافظات والريف والحضر من خلال التوسّع في نشاط الـمكتبات الـمُتنقلة.

واختتمت «المشاط»، معربة عن أمنياتها باستدامة نجاح للمهرجان الذي يمزج بين السياحة والصورة والكلمة ويروج لجمهورية مصر العربية.

من جانبها؛ أكدت ايلينا بانوفا، الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر أنه بالنسبة للأمم المتحدة في مصر، فهذا المهرجان ليس مجرد احتفال فني، بل هو منصة قوية للتواصل مع الناس من خلال قصص تحمل معانٍ وقيم حقيقية، فالسينما تفتح حوارًا، وترفع مستوى الوعي، وتجسّد القضايا المعقدة، فتصل إلى العقول والقلوب بطرق قلّما تستطيع وسائل أخرى القيام بها.

وقالت إنه مع احتفال الأمم المتحدة بمرور 80 عامًا على تعزيز السلام وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة، نفخر بالوقوف جنبًا إلى جنب مع مهرجان الجونة السينمائي والحكومة المصرية وشركائنا في مختلف القطاعات لإلهام الجماهير، وإسماع الأصوات، والاحتفاء بالقدرة على الصمود، والإبداع، وإنسانيتنا المشتركة، مؤكدة أنه بالنظر إلى المستقبل، نلتزم بتعميق التعاون بين الأمم المتحدة ومهرجان الجونة السينمائي، وتحويله إلى شراكة طويلة الأمد تسلط الضوء سنويًا على قضية محورية لكلٍ من مصر والأمم المتحدة.