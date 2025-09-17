قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضحية الأردن.. أول رد من أسرة آية عادل بعد براءة الزوج: "لن نترك حقها"
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعرض فرصها الاستثمارية أمام وفد من الشركات الأمريكية
إجراء قاس من الاتحاد الأوروبي ضد الاحتلال بسبب غزة.. تفاصيل
المفوضية الأوروبية تقترح تعليق اتفاقيات التجارة الحرة مع إسرائيل
السعودية: ندين بأشد العبارات عمليات توغل قوات الاحتلال في غزة
موقف نادر لشركة أمريكية كبرى من الصراع في غزة.. واستقالة أحد مؤسسيها
حماس تكشف مصير رهائن الاحتلال لديها في أعقاب الهجوم على غزة
أسعار العملات العربية في مصر اليوم الأربعاء 17-9-2025
بعد حجز 44 ألف تذكرة.. إلغاء حفل فرقة ألمانية في مصر
بابا الفاتيكان: أجدد ندائي من أجل وقف إطلاق النار في غزة
رئيس الوزراء يبحث مع محافظ القاهرة متابعة المشروعات التنموية والتطويرية بالمحافظة
مدبولي: كلمة الرئيس السيسي في قمة الدوحة بعثت رسائل قوية عن ثوابت السياسة المصرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة بنها تستقبل خبراء صينين للتدريس بقسم اللغة الصينية بكلية الآداب

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
إبراهيم الهواري

استقبلت الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث ، بحضور الدكتور أمجد حجازي عميد كلية الآداب اثنين من الخبراء الصينين المتطوعين وهما :  فينغ جينغ وين ، وتشين تشانغ يي للتدريس في قسم اللغة الصينية بالجامعة.


جاء ذلك بحضور الدكتورة دينا التهامي القائم بعمل رئيس قسم اللغة الصينية ، والدكتور مليجي جلال المدرس بقسم اللغة الصينية بالكلية.


وأكدت الدكتورة جيهان عبد الهادي أن الزيارة تأتي في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين جامعة بنها والمركز الصيني لتبادل اللغة التابع لوزارة التعليم الصينية ومقره بكين والذي يستهدف إيفاد متطوعين دوليين لدعم تدريس اللغة الصينية بالجامعة ، مشيرة إلي أن الجامعة لديها العديد من اتفاقيات التعاون المشترك مع عدد من الجامعات الصينية في مجال التبادل الطلابي وأعضاء هيئة التدريس، والمنح الدراسية ، وفي مجال البحث العلمي ، لافته أن مجال دعم تدريس اللغة الصينية بالجامعة يأتي في ظل  الاهتمام المتزايد بمصر لتعلم اللغة الصينية.
من جانبه أضاف الدكتور أمجد حجازي حرص كلية الآداب علي رفع جودة العملية التعليمية بقسم اللغة الصينية وبرنامج الترجمة التخصصية باللغة الصينية التي تقدمه الكلية ضمن حزمة من برامجها المميزة لخدمة متطلبات سوق العمل ، مؤكدا علي تقديم تعليم ذو جودة متميزة لأبنائنا الطلاب بهدف تخريج كوادر مؤهلة في مجالات حيوية ومتخصصة.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كارفور

الانسحاب المزدوج .. «كارفور» تغادر البحرين والكويت في أقل من أسبوع

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن “رياض الأطفال” بالمدارس في العام الدراسي الجديد

الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم حسم الأمر.. ما مصير الشقة بعد وفاة المستأجر؟

حكم البدء في الصلاة قبل انتهاء الاذان

هل يجوز الصلاة قبل انتهاء الأذان .. الإفتاء توضح الشروط

أفضل سورة بعد الفجر

سورة تُقرأ بعد صلاة الفجر لها ثواب قراءة القرآن كله 10 مرات

النني وزوجته الأولى

عمري ما ندمت.. زوجة محمد النني الأولى تُثير الجدل في ذكرى زواجهما الـ 14

حادث ارشيفية

بينهم أطفال.. بالأسماء| إصابة 14 في انقلاب أتوبيس سياحي بالكيلو 8 بطريق «مطروح/الإسكندرية»

ابراهيم فايق

إبراهيم فايق يكشف عن المدير الفني الأقرب للنادي الأهلي

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

الاتحاد الأوروبي يقترح حزمة عقوبات جديدة على وزراء إسرائيليين ومستوطنين

صورة أرشيفية

الأردن يرحب بتقرير لجنة التحقيق الأممية حول ارتكاب إسرائيل لجريمة إبادة جماعية في غزة

أرشيفية

أزمة الدواء في مصر.. لماذا يواجه السوق المحلي تحديات كبيرة رغم تفوق الصناعة الوطنية؟

بالصور

أكلات خفيفة لا تشعرك بتأنيب الضمير بعد الـ 9 مساءً

أكلات خفيفة لا تشعرك بالذنب بعد الساعة 9 مساءً
أكلات خفيفة لا تشعرك بالذنب بعد الساعة 9 مساءً
أكلات خفيفة لا تشعرك بالذنب بعد الساعة 9 مساءً

فستان مجسم.. ياسمين رئيس تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة

ياسمين رئيس
ياسمين رئيس
ياسمين رئيس

ماء منقوع بالفواكه.. سر بسيط لخسارة الوزن وتحسين الصحة

ديتوكس
ديتوكس
ديتوكس

في ثوب ‏SUV‏.. عودة غير متوقعة لـ "فورد فوكاس" بحلول 2027

فورد فوكاس SUV‏
فورد فوكاس SUV‏
فورد فوكاس SUV‏

فيديو

حساب مزيف باسم لميس الحديدي

حساب مزيف.. تحذير من لميس الحديدي

امام عاشور

أصيب بفيروس A.. أعراض وتفاصيل مرض إمام عاشور وموقفه من المشاركه مع الأهلي

سفير يدعو لزيارة القاهرة

مصر أم الدنيا.. ماذا قال السفير حسام زكي لبلوجر ياباني ليدعوه لزيارة القاهرة؟

دينا علاء

حبس زوجها بعد استقرار حالته.. لغز مقتـ..ـل دينا علاء لاعبة الجودو | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

المزيد