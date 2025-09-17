جامعة بنها تستقبل خبراء صينين للتدريس بقسم اللغة الصينية بكلية الآداب

استقبلت الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث ، بحضور الدكتور أمجد حجازي عميد كلية الآداب اثنين من الخبراء الصينين المتطوعين وهما : فينغ جينغ وين ، وتشين تشانغ يي للتدريس في قسم اللغة الصينية بالجامعة.



جاء ذلك بحضور الدكتورة دينا التهامي القائم بعمل رئيس قسم اللغة الصينية ، والدكتور مليجي جلال المدرس بقسم اللغة الصينية بالكلية.



وأكدت الدكتورة جيهان عبد الهادي أن الزيارة تأتي في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين جامعة بنها والمركز الصيني لتبادل اللغة التابع لوزارة التعليم الصينية ومقره بكين والذي يستهدف إيفاد متطوعين دوليين لدعم تدريس اللغة الصينية بالجامعة ، مشيرة إلي أن الجامعة لديها العديد من اتفاقيات التعاون المشترك مع عدد من الجامعات الصينية في مجال التبادل الطلابي وأعضاء هيئة التدريس، والمنح الدراسية ، وفي مجال البحث العلمي ، لافته أن مجال دعم تدريس اللغة الصينية بالجامعة يأتي في ظل الاهتمام المتزايد بمصر لتعلم اللغة الصينية.

من جانبه أضاف الدكتور أمجد حجازي حرص كلية الآداب علي رفع جودة العملية التعليمية بقسم اللغة الصينية وبرنامج الترجمة التخصصية باللغة الصينية التي تقدمه الكلية ضمن حزمة من برامجها المميزة لخدمة متطلبات سوق العمل ، مؤكدا علي تقديم تعليم ذو جودة متميزة لأبنائنا الطلاب بهدف تخريج كوادر مؤهلة في مجالات حيوية ومتخصصة.