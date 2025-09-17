قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

مشروب غير متوقع يعالج آلام الدورة الشهرية والبطن

اسماء محمد

يعانى الكثير من النساء والفتيات من الوجع الشديد بسبب الدورة الشهرية..فهل هناك مشروبات طبيعية فعالة في علاج هذه الآلام؟.

 وفقا لما جاء في موقع stylecraze يعمل اليانسون على تخفيف آلام الدورة الشهرية لدى النساء ومشاكل البطن والهضم المصاحبة لها.

اليانسون

علاج مشاكل الهضم 


استُخدم اليانسون كعلاج لعسر الهضم منذ العصور القديمة، فهو يُحسّن حالاتٍ مثل الانتفاخ، والشعور بالامتلاء، والشبع المُبكر كما يُمكن للمُعلق المائي (المُكوّن من الماء) من اليانسون أن يُقلل من قرحة المعدة لدى الفئران كما يُمكنه أن يُثبّط تلف الغشاء المخاطي المعدي، ويُقلّل إفراز الحمض بفضل خصائصه المُضادة للإفرازات والمضادة للأكسدة.

25 فائدة تحصل عليها عند تناول اليانسون .. ابرزها تخفيف الالم

يقلل من آلام الدورة الشهرية

يمكن أن يقلل اليانسون بشكل فعال من آلام الدورة الشهرية في حالة عسر الطمث الأولي وهو عبارة عن ألم في أسفل البطن يحدث قبل أو أثناء الدورة الشهرية.

 ووجدت دراسة أجرتها جامعة شهيد بهشتي الطبية في إيران، على 180 طالبة تتراوح أعمارهن بين 18 و27 عامًا يعانين من عسر الطمث الأولي، أن المجموعة التي تلقت 500 ملج من الدواء العشبي المكون من خليط الزعفران واليانسون وبذور الكرفس وكررته 3 مرات يوميًا لمدة 3 أيام وجدت راحة أكبر من الأخريات فيما يخص آلام الدورة الشهرية.

هذا بالإضافة إلى أن اليانسون يتمتع بخاصية مضادة للتشنج تخفف من الانقباضات اللاإرادية للعضلات والرحم ما يخفف من آلام الدورة الشهرية.

الدورة الشهرية آلام الدورة الشهرية طرق علاج الدورة الشهرية مشروبات تعالج الام الدورة تعالج الام الدورة الشهرية

