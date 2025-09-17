المشدد 15 سنة للمتهمة بقتل طفل في الخانكة

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، بالسجن المشدد 15 عاما لعاملة؛ لاتهامها بقتل طفل بدائرة مركز شرطة الخانكة، في محافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الواحد بحيري، وعضوية المستشارين شريف محمد السباعي مصطفى، وأحمد عبد المنعم طبوشه، وأمانة سر كمال حلمي جاويش.

وتضمن أمر إحالة المتهمة، وتدعى “فریدة. س. ا” 54 سنة، عاملة، إلى محكمة الجنايات؛ أنها في غضون شهر يوليو 2024 بدائرة مركز الخانكة – محافظة القليوبية، قتلت المجني عليه «هاني م. ع» عمدًا مع سبق الإصرار، بأن عقدت العزم وبيتت النية على قتله، وأعدّت لذلك سلاحًا أبيض، وتوجهت إلى المكان الذي أيقنت تواجده به، وتحينت الفرصة، وما أن ظفرت به حتى سددت له طعنة في عنقه بالسلاح الأبيض حيازتها، فأحدثت به الإصابات المبيّنة بتقرير الصفة التشريحية إلى أن لقي مصرعه، وذلك على النحو المبيّن بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة أن المتهمة أحرزت سلاحًا أبيض دون مبرر قانوني أو مسوّغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية.