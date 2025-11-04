مقتل شاب بطعنات غادرة في مشاجرة بمولد بزفتى.. وأمن الغربية يحقق

شهدت قرية كفر نواي التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية اليوم واقعة مأساوية راح ضحيتها شاب إثر طعنه بسكين على يد أحد الشباب أثناء الاحتفال بالمولد الذي تنظمه القرية.

تفاصيل الواقعة

تلقى مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز زفتى بورود بلاغ يفيد بمقتل شاب يدعي "رياض.أحمد. رياض. العماوى" خلال مشاجرة أثناء الاحتفال بالمولد.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز زفتى إلى موقع الحادث وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة والتي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة.

تحرك عاجل

وتمكنت قوات المباحث من القبض على مرتكب الجريمة وجاري عرضه على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.