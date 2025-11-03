قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الانتهاء من إصلاح كسر خط المياه الرئيسي بزفتى

أعلن اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، الانتهاء الكامل من أعمال إصلاح الكسر المفاجئ بخط المياه الرئيسي بقطر 600 مم بمدينة زفتى في السابعة من صباح اليوم، بعد جهود مكثفة استمرت منذ مساء أمس وحتى الانتهاء التام من الإصلاح وردم الموقع. وأوضح المحافظ أن فرق الطوارئ التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية واصلت العمل على مدار الساعات المتواصلة، حتى تمت إعادة ضخ المياه بكامل طاقتها إلى جميع المناطق دون انقطاع، واقتصر التأثير فقط على ضعف محدود بالضغوط في بعض المناطق خلال فترة الإصلاح.

 

توجيهات محافظ الغربية 

ووجّه محافظ الغربية خالص شكره وتقديره لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، ولكافة العاملين والفنيين والجهات التنفيذية المشاركة في أعمال الإصلاح، لما أبدوه من التزام وجدية وسرعة استجابة، مؤكدًا أن استمرار العمل الميداني حتى الساعات الأولى من الصباح يعكس روح المسؤولية والانتماء الوطني لدى فرق العمل التي حرصت على سرعة إنهاء الأعمال دون أي معوقات.

 

دعم الأسر والعائلات 

كما ثمّن المحافظ جهود القيادات التنفيذية المتابعة للموقف ميدانيًا، مؤكدًا أن هذا التعاون والتكامل بين أجهزة المحافظة والشركة يجسد توجه الدولة نحو تقديم خدمات مستقرة وآمنة للمواطنين. وشدد اللواء أشرف الجندي على استمرار المتابعة الميدانية لضمان استقرار الخدمة بشكل دائم، مشيرًا إلى جاهزية فرق الطوارئ للتعامل الفوري مع أي طارئ، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على انتظام الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

