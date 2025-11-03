قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعليمات أخيرة للاعبي منتخب مصر لكرة القدم تحت 17 عاما قبل مواجهة هايتي| شاهد
أشرف صبحي وإدريس وصلاح يناقشون خطط تطوير رياضة المصارعة
قائمة عالمية بالأندية الأكثر تتويجًا بالبطولات.. مفاجأة في ترتيب الزمالك
طقس الغد.. الأرصاد تكشف خريطة "الشبورة الكثيفة" والأمطار الرعدية
الخناقة انتهت بأمر المحكمة بين ميارالببلاوي و محمد أبو بكر
شبكة أطباء السودان: ميليشا الدعم السريع تهاجم مستشفى كرنوي للأطفال
كامل الوزير: 9 نوفمبر الجاري افتتاح المرحلة الأولى من المونوريل والتشغيل التجريبي للقطار الكهربائي السريع
شبكة أمريكية: افتتاح المتحف المصري الكبير يؤكد استعادة مصر ريادتها الحضارية والسياحية
رائحة الغاز في التجمع .. تاون جاس تبعث رسالة طمأنة وتبدأ صيانة طارئة بالتسعين الجنوبي
محليا وقاريا| 5 مباريات قوية لـ الزمالك في نوفمبر
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد قوة الرضوان في حزب الله
بسبب تسرب غاز.. إصابة 5 طلاب بإغماء داخل مسكنهم في أسيوط
حوادث

السيطرة على حريق بمصنع كتان بكفر ششتا بزفتى

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

انتقل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، يرافقه اللواء أسامة نصر مدير أمن الغربية، إلى موقع الحريق الذي اندلع ظهر اليوم الإثنين 3 نوفمبر 2025 بمصنع كتان على مساحة تُقدر بنحو فدان ونصف بقرية كفر ششتا التابعة للوحدة المحلية لشبراملس بمركز ومدينة زفتى، وذلك لمتابعة جهود السيطرة على الحريق ميدانيًا، والذي نشب على مصرف القرية بعيدًا عن الكتلة السكنية.

توجيهات محافظ الغربية 

وأكد المحافظ أنه فور تلقي البلاغ بمركز السيطرة التابع للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، تم رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات، حيث تم إخطار الحماية المدنية والإسعاف والصحة للتحرك الفوري إلى موقع الحادث، مع رفع درجة الاستعداد بمستشفى زفتى العام، كما تم فصل التيار الكهربائي وكافة المرافق عن المصنع كإجراء احترازي، وتنفيذ أعمال فصل الكتان المحترق لمنع امتداد النيران إلى المناطق المجاورة.

وأوضح المحافظ انه تمت السيطرة على الحريق بالكامل وأن قوات الحماية المدنية دفعت بعدد 7 سيارات إطفاء مدعومة بـ 3 سيارات مياه من فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بزفتى، إلى جانب سيارتي إسعاف و6 لوادر للمساعدة في فصل الكتان وتسهيل أعمال السيطرة، مؤكدًا أن التعاون بين الأجهزة التنفيذية والمجتمع المحلي ساهم في التعامل السريع مع الموقف.

حريق كتان هائل

وثمّن اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية ما أبدته قوات الحماية المدنية من سرعة استجابة وكفاءة عالية في التعامل مع الحريق، وما قدمته شركة مياه الشرب ومركز ومدينة زفتى من دعم عاجل بتوفير سيارات المياه والمعدات اللازمة، معربًا عن تقديره لأهالي قرية كفر ششتا الذين أظهروا وعيًا وتكاتفًا من خلال دعمهم لجهود الدولة ومساندة فرق الإطفاء على الأرض.

إخماد نيران حريق 

واختتم محافظ الغربية تصريحاته مؤكدًا أن غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة تتابع الموقف على مدار الساعة، مشددًا على أن المحافظة تعمل بمنظومة متكاملة للتعامل الفوري مع أي طارئ حفاظًا على سلامة المواطنين والمنشآت.

اخبار محافظة الغربية

سعر الذهب عيار 21

هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يفقد 560 جنيهًا من قيمته

الدكتور مصطفى مدبولي

تعديل وزاري جديد.. مصطفى بكري يعلن مفاجأة| فيديو

عمرو أديب

عمرو أديب يعلن انتهاء عمله الإعلامي: عملت كل حاجة في الشغلانة.. فيديو

حالة الطقس

السحب الرعدية تتقدم الآن .. الأرصاد تُصدر تحديثًا مهما بشأن الطقس

حالة الطقس

تنويه هام من الأرصاد عن استمرار الأمطار الرعدية على هذه المناطق

مصطفى بكري ومجدي الجلاد

مشادة كلامية بين مصطفى بكري ومجدي الجلاد بسبب مجلس النواب.. فيديو

تشييع جثامين ام وابنتها في المنوفية

تشييع جثماني ام وابنتها في المنوفية.. صور

الأرصاد

تطورات حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار وشدتها على المحافظات

وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد الدولي للشطرنج يبحثان استضافة البطولات العالمية

شعار الزمالك

هشام نصر يطمئن على ترتيبات سفر الزمالك إلى الإمارات قبل السوبر

أحمد الكأس

محاضرة فنية للاعبي المنتخب الوطني تحت 17 عاما قبل مواجهة هايتي

محدش يتكلم معايا.. أحمد سعد يتصدر التريند بعد إعلان زواجه من 4فتيات

احمد سعد
احمد سعد
احمد سعد

هيدمر صحتك من غير ما تحس .. احذر طبقك المفضل

هيدمر صحتك من غير ما تحس ..احذر طبقك المفضل
هيدمر صحتك من غير ما تحس ..احذر طبقك المفضل
هيدمر صحتك من غير ما تحس ..احذر طبقك المفضل

مش بس طاقة.. الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق

الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق
الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق
الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق

هل يمكنك الاستمرار في القيادة بعد ظهور لمبة انخفاض سائل التبريد؟

لمبة سائل التبريد
لمبة سائل التبريد
لمبة سائل التبريد

أكاذيب إيدي كوهين عن الأهرامات

عالم مصريات ينسف أكاذيب إيدي كوهين عن أن الأهرامات صناعة يهودية

اسماعيل الليثي

إسماعيل الليثي يعود لشيماء سعيد بمفاجأة في عيد ميلادها

الخطيب

الخطيب: مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التجارة البينية بين دول الكومسيك

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

