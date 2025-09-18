موجز أخبار الوادي الجديد: المحافظ يتفقد معرض المستلزمات المدرسية .. ووكيل تعليم الداخلة يناقش آخر استعدادات المدارس

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:



محافظ الوادي الجديد يتفقد معرض المستلزمات المدرسية للعاملين بمجمع المصالح الحكومية

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، معرض المستلزمات المدرسية المُقام بمقر مديرية التضامن الاجتماعي بمجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية بالتعاون مع بيت الزكاة والصدقات، يرافقه العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، والأستاذ جهاد متولي رئيس مركز الخارجة، والأستاذ محمد منير وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وأعّرب المحافظ عن بالغ تقديره لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتورة سحر نصر الأمين العام لبيت الزكاة؛ لجهودهما الكريمة في دعم ورعاية أبناء المحافظة، مشيرًا إلى أن المعرض يوفر ٦ آلاف قطعة من المستلزمات المدرسية (أحذية - شنط - زيّ مدرسي شتوي - أدوات مدرسية) بالمجان للعاملين بالمجمع، في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد ٢٠٢٦/٢٠٢٥، موجّها بتوفير بعض المستلزمات للعاملين المؤقتين بديوان عام المحافظة.

وكيل تعليم الداخلة يناقش آخر استعدادات المدارس لبدء العام الدراسى الجديد

عقد أيمن أحمد حنفى مدير عام الإدارة التعليمية بالداخلة بمحافظة الوادى الجديد اجتماعا موسعا مع مدراء المدارس بجميع المراحل، وذلك بحضور سعد حافظ وكيل الإدارة ومدراء الإدارات النوعية ورؤساء الأقسام فى إطار توجيهات الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد ، بالجاهزية والاستعداد لاستقبال العام الدراسى الجديد.

وخلال اللقاء تمت مناقشة الموضوعات الهامة لعام دراسى منضبط دون مشكلات أو معوقات، حيث تم التوجيه بتكثيف المتابعات الميدانية والوقوف لحظة بلحظة على آخر المستجدات وضرورة الاطمئنان على جاهزية جميع المدارس لاستقبال العام الدراسى الجديد وسرعة الانتهاء من تنفيذ النشرات لسد العجز فى جميع التخصصات بجميع المدارس والالتزام بالزى المدرسى حتى يظهر الجميع بصورة حضارية وتنفيذ البرنامج العلاجى لصقل وتنمية مهارات القراءة والكتابة لدى الطلاب دون المستوى.

كما وجه مدير تعليم الداخلة بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع وكل ما من شأنه خدمة العملية التعليمية وتوفير بيئة تعليمية مناسبة جاذبة وتقديم كل سبل الدعم النفسى والمعنوى للطلاب والمعلمين، وتفعيل لائحة الانضباط المدرسى لتوفير بيئة تعليمية آمنة للجميع وتنفيذ عمليات التشجير وأهميتها فى ظهور المدرسة بمظهر حضارى ومشرف.

تعرف على أسعار السلع الغذائية بأسواق الوادي الجديد



تشهد أسواق محافظة الوادي الجديد، اليوم ، حالة من الاستقرار النسبي في أسعار السلع الغذائية الأساسية، في ظل متابعة مستمرة من الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لضبط الأسواق وضمان توافر المنتجات بأسعار مناسبة تتماشى مع احتياجات المواطنين.

وفيما يخص أسعار اللحوم والدواجن، سجل سعر الكيلو من اللحم البلدي ما بين 300 و350 جنيهًا، بينما بلغ سعر الدواجن البيضاء نحو 75 إلى 80 جنيهًا للكيلو. أما كرتونة البيض فقد تراوحت ما بين 120 و125 جنيهًا، في حين وصل سعر كيلو الفول البلدي إلى 30 – 35 جنيهًا، وكيلو الدقيق إلى 23 جنيهًا.



وبالنسبة للسلع التموينية الأساسية، بلغ سعر كيلو السكر 23 جنيهًا، وسجلت المكرونة (400 جرام) من 10 إلى 12 جنيهًا. فيما تراوح سعر الأرز ما بين 240 جنيهًا للفة المكونة من 10 أكياس و235 جنيهًا للشكارة زنة 10 كجم. كما بلغ سعر زجاجة الزيت (1 لتر) 54 جنيهًا، بينما وصل سعر العبوة الكبيرة (5 لترات) إلى 305 جنيهات.

وفيما يتعلق بمنتجات السمن، سجل سعر الكيلو 65 جنيهًا، وعبوة الـ2 كجم 127 جنيهًا، بينما تراوح سعر السمن البيضاء (2 كجم) عند 117 جنيهًا. كما بلغ سعر الشاي العبوة الكبيرة 52 جنيهًا، وسجلت لفة الجلاش 12 جنيهًا.

وتعمل المحافظة على طرح مبادرات متنوعة للتخفيف عن كاهل الأسر، من خلال المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية، وتنظيم معارض لبيع السلع بأسعار تنافسية، إلى جانب التعاون مع المزارعين المحليين لتوفير الخضروات والفاكهة بأسعار مناسبة. وتستهدف هذه الجهود ضمان استقرار الأسواق وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين في مختلف مراكز المحافظة.

وتولي الدولة اهتمامًا خاصًا بملف ضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة، من خلال التوسع في المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية، وتنظيم المعارض الموسمية. ويأتي ذلك ضمن خطة شاملة تستهدف دعم الأسر محدودة الدخل، وتعزيز دور المبادرات المحلية في تحقيق التوازن بين العرض والطلب.