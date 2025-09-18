الحكم على البلوجر «بوبا اللدغة» لاتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء.. السبت المقبل

تصدر محكمة القاهرة الاقتصادية، السبت المقبل 20 سبتمبر 2025، الحكم على البلوجر المعروفة بـ"بوبا اللدغة" لاتهامها بنشر مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي تضمنت ألفاظ خادشة.

البداية عندما ألقت الاجهزة الأمنية القبض على المتهمة، المقيمة في القاهرة، عقب ورود عدة بلاغات ضدها تتهمها بنشر محتوى غير لائق يمثل خروجًا على الآداب العامة وإساءة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وقررت جهات التحقيق حبس المتهم على ذمة التحقيقات، بعد توجيه اتهامات رسمية إليها تتعلق بإساءة استخدام مواقع التواصل ونشر محتوى مخل بالآداب العامة.