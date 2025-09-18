أرامكو السعودية تعلن اتمام إصدار صكوك دولية بـ 3 مليارات دولار

أعلنت شركة أرامكو السعودية الانتهاء من إصدار صكوك دولية بقيمة 3 مليارات دولار.

ووفقاً لما كشفت عنه الشركة في بيان على تداول السعودية، اليوم الخميس الثامن عشر من سبتمبر فإن مدة استحقاق الصكوك هي 5 و10 سنوات.

وأشارت أرامكو السعودية إلى أن عائد الصك هو 4.125% للصكوك المستحقة خلال 5 سنوات، و4.625% للصكوك المستحقة خلال 10 سنوات.

وبحسب البيان، فإن العدد الإجمالي للصكوك هو 15 ألفاً، فيما أن القيمة الاسمية للصك 200 ألف دولار، ومضاعفات متكاملة بقيمة ألف دولار عند الزيادة عن ذلك المبلغ.

وكانت أرامكو السعودية أعلنت أنه من المقرر أن يتم استخدام العائدات الصافية للأغراض العامة للشركة.