حبس المتهم بقتل زوجته بالعبور بسبب خلافات زوجية

قررت نيابة العبور حبس المتهم بقتل زوجته بسبب خلافات بينهما 4 أيام علي ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في الميعاد.



كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية قد تمكنت من ضبط المتهم بالتخلص من زوجته ، بدائرة قسم شرطة أول العبور.



البداية عندما تلقي اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء وائل متولي رئيس مباحث القليوبية، إخطارا من العميد محمد عبدالغفار رئيس فرع البحث الجنائي بالعبور بورود بلاغ إلي المقدم أحمد سليم رئيس مباحث قسم شرطة أول العبور بقيام شخص بالتخلص من زوجته بدائرة القسم.



كشفت التحريات بقيادة المقدم أحمد سليم رئيس مباحث قسم شرطة أول العبور، بحدوث مشادة كلامية بين زوج وزوجته بسبب خلافات بينهما تطورت إلي مشاجرة بالايدى قام الزوج بالتعدى علي زوجته بالضرب واحضر سلاحا أبيض وقام بذبحها مما اسفر عن وفاتها في الحال.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم. وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.