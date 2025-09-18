قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

الدفع بالجنيه.. الأنفاق توقع عقود صيانة عربات ‏المترو مع كاف الاسبانية

حمادة خطاب

شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل توقيع 3 عقود بين الهيئة القومية للانفاق وشركة كاف الاسبانية تضمنت توقيع اتفاقية عقد أعمال صيانة ‏عدد (23) قطار للخط الأول لمترو الأنفاق ، وعقدي تحديث وإعادة تاهيل وصيانة ‏عدد (39) قطار للخط الثانى للمترو  

 قام بالتوقيع على عقد تحديث وإعادة ‏عدد (39) قطار للخط الثانى كل من  الدكتور  طارق جويلى رئيس الهيئة القومية للأنفاق و  مونتالفو اورتيزي الرئيس التنفيذي  لشركة CAF للحلول المتكاملة للأنظمة  و هاني الليثي، بصفته الممثل القانوني للشركة وعلى عقد صيانة (23) قطار للخط الأول لمترو الأنفاق و39 قطار للخط الثاني كل من دكتور  طارق جويلى رئيس الهيئة القومية للأنفاق و  إيبون غارسيا نيل الرئيس التنفيذي لشركة CAF للخدمات و هاني الليثي، بصفته الممثل القانوني للشركة.

أكد الوزير أن هذا التوقيع يأتي في إطار خطة الدولة الشاملة لتطوير شبكة مترو أنفاق القاهرة الكبرى . حيث تشمل هذه العقود 

إعادة تأهيل وصيانة عدد (39) قطارًا بالخط الثاني لمترو الأنفاق ، بما يساهم في رفع كفاءة القطارات العاملة منذ تسعينيات القرن الماضي ، من خلال تحديث أنظمة الجر والتحكم والتكييف والتهوية، بما يطيل العمر الافتراضي لهذه القطارات لمدة لا تقل عن 20 عامًا إضافية .بالاضافة الى تنفيذ برنامج صيانة شامل لمدة 10 سنوات لعدد (62) قطار بالخطين الأول و الثاني للمترو ، وحيث يهدف هذا العقد إلى ضمان استدامة التشغيل بأعلى درجات الاعتمادية والجودة وتقليل الأعطال اليومية  مشيرا الى  أنه سيتم تنفيذ أعمال إعادة التأهيل والصيانة والعمرات داخل جمهورية مصر العربية بورشتي طره وشبرا بالخطين الأول والثاني للمترو وبمشاركة العمالة المصرية بنسبة تصل إلي أكثر من  95%  وسيتم تمويل تلك الاعمال من موازنة الهيئة القومية للأنفاق وبالجنيه المصري 

 لفت وزير النقل الى انه تم الأتفاق على توطين صناعة المكونات وقطع الغيار في مصر  من خلال  التعاون بين شركة كاف الأسبانية والشركة المصرية لادارة وتشغيل المترو  والتاكيد على الالتزام بالجدول الزمني والجودة العالية في تنفيذ الاعمال .

أضاف ان توقيع هذه العقود تأتي حرص الدولة المصرية على رفع كفاءة وتشغيل القطارات بأحدث المواصفات العالمية وتحسين مستوى الخدمة للمواطنين وتعزيز عوامل السلامة والأمان مع خفض تكاليف التشغيل على المدى البعيد كما يأتي تنفيذ هذه المشروعات ضمن توجيهات رئيس الجمهورية بالتوسع في إنشاء شبكة من النقل الحضري الأخضر المستدام صديق البيئة ، تشمل إستكمال شبكة مترو الأنفاق بالتوازي مع إنشاء شبكة ، من وسائل الجر الكهربائي الجماعي السريعة لمواكبة الخطوات الواسعة التي تخطوها الدولة في مجال التوسع العمراني وتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية وخدمة المناطق الصناعية ، وإستيعاب الزيادة في الطلب علي النقل وتقديم خدمات نقل جماعي متطورة وآمنة ومميزة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية 

أوضح أن توقيع هذه العقود يمثل امتدادًا للتعاون المثمر بين مصر وإسبانيا، ويجسد ثقة الدولة المصرية في شركةCAF  باعتبارها واحدة من أبرز الشركات العالمية المتخصصة في مجال النقل السككي. كما أن هذه المشروعات توفر فرصًا مهمة لنقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة إلى مصر، إلى جانب تدريب الكوادر المصرية من مهندسين وفنيين لرفع كفاءتهم في مجالات الصيانة وإدارة التشغيل. هذا بالإضافة إلي العديد من الشركات الأسبانية المتخصصة التي يتم التعاون معها في تنفيذ المشروعات القومية في قطاعي السكك الحديدية والمترو مثل : ( شركة ألستوم الإسبانية - شركة سيمنز الإسبانية - شركة تيبسا الإسبانية  - شركة هيتاشي الإسبانية - شركة تالجو  الإسبانية - شركة كول واي )

وفي السياق ذاته و على هامش ملتقى الاعمال المصري الإسباني

التقى الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مع أمبارو لوبيز سينوفيلا - وزيرة الدولة الإسبانية لشئون التجارة وبحضور  خافيير مارتينيز أوجيناكا - الرئيس التنفيذي لمجموعة CAF الأسبانية  حيث تم التاكيد خلال اللقاء على قوة ومتانة العلاقات المصرية الإسبانية وعلى التعاون المثمر بين الجانبين مختلف المجالات ومنها قطاعي النقل والصناعة وعلى الاهمية الكبيرة التي يوليها الجانبين لاستمرار وزيادة حجم التعاون في قطاعي النقل والصناعة 

كما وجه الوزير الشكر وزيرة الدولة الإسبانية لشئون التجارة  على جهودها الكبيرة في إنهاء كافة الإجراءات والدعم الخاص بالعقود التي تم توقيعها  بين الهيئة القومية للانفاق وشركة كاف الأسبانية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعزيز ودعم التعاون مع اسبانيا وتزامناً مع  الزيارة الرسمية التي يقوم بها الملك فيليبي السادس ملك مملكة إسبانيا  والملكة ليتيزيا ملكة اسبانيا إلى مصر، والتي تجسد قوة وعمق العلاقات بين القيادة السياسية والشعبين في البلدين  الصديقين وفي ضوء  التعاون المشترك بين مصر وأسبانيا في تنفيذ عدد من المشروعات مع الشركات الاسبانية بهدف نقل الخبرات والتكنولوجيا الاسبانية في كافة المجالات التنموية إلى مصر، لا سيما في مشروعات السكك الحديدية ومترو الأنفاق.

جانب من المضبوطات
ميلانيا ترامب
اورمان الشرقية
ليلي علوى تثير الجدل بلحظة الغروب على البحر
