منتخب سيدات الميني فوتبول يواجه باكستان في كأس العالم بأربيل

يستهل منتخبنا الوطني الأول لسيدات الميني فوتبول "كرة القدم المصغرة " اليوم مشواره في بطولة كأس العالم ، والتي تستضيفها مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق في الفترة من 17 إلى 23 سبتمبر الجاري ، حيث يلتقي بنظيره الباكستاني في تمام الساعة الخامسة عصرا ، على ملعب جامعة جيهان.



و كان منتخبنا قد أدى تدريباته أمس بملعب المباراة واجتمع رئيس البعثة أحمد سمير مؤسس ورئيس الإتحاد المصري للميني فوتبول مع الجهاز الفني واللاعبات لحثهم على الفوز وتشريف الراية المصرية وتعاهد اللاعبات بتقديم أفضل ما لديهم للمنافسة على اللقب ، وأكدن أن لديهم روح مقاتلين لن تهدأ طوال زمن كل مباراة حتى تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير المصرية.



ويمثل منتخبنا اللاعبات : سهيلة حسين السعدني حسن ، مروة محمد ، يارا صبري ، نورهان عمرو ، أميرة لطفي ، مروة طلعت ، أمل حسين ، سالي منصور ، شروق إبراهيم ، أسماء ربيع ، منار حميد ، و هايدي جابر

بقيادة جهاز فني مكون من أحمد القاضي مديرا فنيا ، عزة حسين . مدرب ، هشام الشباب . مدرب ، أحمد نحلة مدير إداري المنتخب ، لواء طبيب رضا عوض عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للميني فوتبول طبيبا للمنتخبات.



ويرأس بعثة منتخبنا أحمد سمير سليمان مؤسس ورئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول ، نائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة IMF ، ورئيس الاتحاد العربي للعبة، وتضم البعثة فاطمة التابعي عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس جهاز المنتخبات الوطنية لسيدات الميني فوتبول.



كما تضم البعثة خبير التحكيم الدولي الكابتن أحمد الشناوي المشرف على لجنة حكام كأس العالم من قبل الإتحاد الدولي IMF ، و حكمين مصريين يشاركان في تحكيم البطولة هما خالد أمين ، محمد عبد المجيد ، ويرافق البعثة علي الفقي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للميني فوتبول، عصام محمد فتح الله البدوي ، أحمد الجيزاوي.



يذكر أن منتخبنا على موعد مع لقاء مرتقب بعد غدا السبت أمام منتخب البرازيل في مباراة تعتبر بمثابة نهائي مبكر للمونديال.



وكانت البطولة قد افتتحت أمس وجمع لقاء الافتتاح بين منتخبي كوردستان العراق المستضيف البطولة ومنتخب الأردن وانتهى اللقاء بفوز المنتخب العراقي 0/13.