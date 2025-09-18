حالة إنسانية نادرة.. سهير جودة تهنيء شريف مدكور بعيد ميلاده

هنأت الاعلامية سهير جودة، عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" زميلها الاعلامي شريف مدكور بعيد ميلاده.

حيث قالت سهير جودة: في يوم ميلاده… نتوقف عند حالة إنسانية نادرة اسمها شريف مدكور.

وتابعت : شخصية مختلفة، اختارت أن تكون على طبيعتها بصدق ووضوح، فصار وجوده إلهاماً وملاذاً لكل مَن يبحث عن المعنى الأجمل للإنسانية.

واستكملت سهير جودة: شريف مش مجرد إعلامي ناجح، لكنه روح بتوزّع طاقة محبة وسلام أينما حلّ. قادر إنه يثبت إن الطيبة مش ضعف، وإن الشجاعة الحقيقية هي إنك تفضل صادق مع نفسك ومع الناس مهما تغيّرت الظروف.

واختتمت سهير جودة: كل سنة وهو بخير… وكل سنة وشريف مدكور بيلهمنا إن الإنسانية لسه